Азаров в Ашгабаті візьме участь у засіданні Ради глав урядів СНД

Прем'єр-міністр України Микола Азаров 29-30 травня відвідає Ашгабат (Туркменістан), де візьме участь у засіданні Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав.

Як повідомили УНІАН у Виконавчому комітеті СНД, засідання відбудеться 30 травня.

Під час засідання передбачається розглянути 30 проектів документів з різних напрямків інтеграційної співпраці держав–учасниць Співдружності.

Зокрема, будуть розглянуті питання: про Концепцію лібералізації ринку фінансових послуг держав–учасниць СНД; про проект Угоди про співпрацю у сфері організації інтегрованого валютного ринку держав– учасниць СНД; про участь Республіки Узбекистан у Договорі про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року; про Протокол про внесення змін до Договору про забезпечення паралельної роботи електроенергетичних систем держав–учасниць СНД від 25 листопада 1998 року; про Угоду про взаємне визнання результатів робіт з акредитації органів сертифікації і випробувальних лабораторій (центрів), які виконують роботи з оцінки (підтвердження) відповідності; про скасування Міждержавної ради керівників міністерств і відомств щодо співпраці у галузі машинобудування і Міжурядової ради зі співпраці у галузі хімії і нафтохімії; про Угоду про співпрацю у галузі промисловості і створення Ради з промислової політики держав–учасниць СНД; про Угоду про створення Координаційної ради з карантину рослин держав–учасниць СНД; про Стратегію розвитку гідрометеорологічної діяльності держав– учасниць СНД та ін.