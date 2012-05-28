Суд підтвердив невинуватість українських військових у катастрофі Ту-154 в 2001 році

Київський апеляційний господарський суд відхилив скаргу російської авіакомпанії "Сибір" (Росія) у справі про стягнення з Міністерства оборони України 15,32 млн дол у зв'язку зі спричиненими авіакомпанії збитками внаслідок авіакатастрофи її пасажирського літака Ту-154 у 2001 році.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд прийняв сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, літак Ту-154 авіакомпанії "Сибір", який виконував рейс Тель-Авів - Новосибірськ, зазнав катастрофи в жовтні 2001 року. Загинули всі 66 пасажирів і 12 членів екіпажу.

Комісія Міждержавного авіаційного комітету (РФ) встановила, що лайнер над Чорним морем збила ракета, запущена українськими військовими під час навчань, що проводилися того дня в Криму.

Україна через деякий час після трагедії, не чекаючи результатів розслідування, виплатила сім'ям загиблих моральну компенсацію в розмірі 200 тис. дол. на кожного загиблого.

У 2004 році авіакомпанія "Сибір" подав позов до Господарського суду Києва, до Міноборони і Держказначейства України, в якому вимагала стягти з них понад 15 млн доларів.

Разом з тим проведена в 2008-2010 рр. за ініціативою Міноборони додаткова експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) зробила висновок про те, що літак Ту-154 не міг бути збитий українською зенітною ракетою в 2001 році.

Господарський суд Києва на початку вересня 2011 року відмовився задовольнити позов російської авіакомпанії про стягнення матеріальної шкоди з Міноборони і Держказначейства України за катастрофу лайнера.

У жовтні 2011 року авіакомпанія подала апеляцію до Київського апеляційного господарського суду на рішення Господарського суду Києва.