Анонс на 29 травня

* 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Чи готові українські банки до Євро-2012?». На заході будуть обговорювати проблеми і шахрайство під час проведення футбольної першості та шляхи боротьби з ними. Учасники: Борис Тимонькін, голова Ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ), Юрій Яременко, голова Комітету НАБУ по банківській інфраструктурі і платіжним системам; Олеся Данильченко, керівник Форуму безпеки розрахунків і операцій платіжними картами Української Міжбанківської Асоціації Членів Платіжних Систем; представник Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

* Прес-конференція на тему: "Пілотні" проекти з енергозбереження та модернізації в багатоквартирних будинках: як витрачалися цільові кошти з державного бюджету? Учасники: координатор житлово-комунальних програм Громадянської мережі ОПОРА Тетяна Бойко; консультант з питань енергозбереження Громадянської мережі ОПОРА Олександр Горлушко; голова ОСББ "Альма-центр".

* Круглий стіл на тему: «Євро-2012: крах надій ринку нерухомості?». Учасники: Петро Губень, директор департаменту розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва Мінрегіонрозвитку, будівництва та ЖКГ України; Мінінфраструктури України; Оргкомітет Євро-2012 в Україны; КМДА; КОДА; Дмитро Прохоров, виконавчий директор Асоціації зіркових готелів України; Антон Матіяш, виконавчий директор Асоціації малих готелів та апартаментів України; Роман Пономаренко, президент Всеукраїнської хостел асоціації; Сергій Злидень, президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелтерів) України та ін.

* Круглий стіл на тему «Перегляд регуляторних актів з питань здійснення господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі спеціальними технічними засобами».

* Прес-конференція на тему: "Посилені вимоги МВФ і накопичення боргів: чи потягне Україна?". Учасники: Віктор Суслов, фінансовий експерт, Олег Устенко, експерт з економічних питань, Ерік Найман, фінансовий аналітик.

* Прес-конференція на тему: "Нова редакція закону про банкрутство. Хто виграє: боржник або кредитор?". Учасники: заступник начальника управління з питань банкрутства Міністерства юстиції Юліан Хорунжий; президент Союзу кризових менеджерів Павло Михайліді; заступник голови правління АТ "Єврогазбанк" Дмитро Кир'яков; керуючий партнер АО "Волков і партнери" Олексій Волков; радник правової групи "Павленко і Побережнюк" , адвокат Тетяна Ігнатенко.

* 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Внесення молока в список об'єктів цінового державного регулювання загрожує банкрутством сільгосппідприємств і молокопереробних компаній». Учасники прес-конференції: президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Ліссітса, голова правління асоціації «Укрмолпром» Василь Бондаренко, президент Асоціації виробників молока України Андрій Дикун, представник молочного комітету Європейської Бізнес Асоціації Ренато Рушчик.

* В рамках III Європейсько-Українського Енергетичного Дня відбудеться брифінг на тему: «Рядовий українець - основа стратегії енергонезалежності України». Учасники: Анатолій Близнюк, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Олександр Мазурчак, перший заступник голови КМДА; Славчо Нейков, директор секретаріату Енергетичного співтовариства; Дейв Янг, Голова Ради Європейсько-Українського Енергетичного Агентства (ЄУЕА).

* Круглий стіл на тему: на тему: "Визначення класу споживача електричної енергії та відшкодування витрат з утримання технологічних електричних мереж". Організатор - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Ініціатор проведення засідання - УСПП.

* Круглий стіл на тему: «Дотримання страховиками конкурентного законодавства в період проведення чемпіонату з футболу «Євро-2012». Заплановано участь представників органів влади, страховиків та їх об'єднань.

* Відбудуться публічні дебати на тему: «Багаті повинні платити вищі податки», які Фонд «Ефективне управління» проводить у партнерстві з компанією Intelligence Squared (Лондон, Великобританія). Спікери: Володимир Лавренчук, голова правління Райффайзен Банк Аваль; Ігор Мазепа, гендиректор інвестиційної компанії Concorde Capital, голова Біржового Ради ВАТ «Українська біржа»; Рон Барден, партнер, керівник податково-юридичної практики PricewaterhouseCoopers в Україні; Олександр Клименко, голова Державної податкової служби України.

* Круглий стіл на тему: "Стоп фосфати!", який відбудеться на Бортницькій станції аерації ВАТ «АК «Київводоканал». Запрошені: член Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері комунальних послуг Ольга Романюк, начальник Держуправління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві Олександр Возний, лікар загальної гігієни відділу гігієнічних проблем екології та здоров'я населення Київської міської СЕС Галина Богослова, голова правління ПАТ "АК "Київводоканал" Валерій Ченчевий, Заступник гендиректора ВАТ« АК «Київводоканал» з юридичних питань та інвестицій Віта Струкова, начальник Бортницької станції аерації ВАТ «АК «Київводоканал» Володимир Бражник. Модератор - радник правління ПАТ« АК «Київводоканал» з питань інформаційної політики Вікторія Яковлєва.

* Прес-конференція на тему: «Стан Андріївського спуску сьогодні». Учасники: Микола Жариков, головний архітектор Києва (1987-1992 рр..), Юлій Ліфшиц, експерт-реставратор, співробітник інституту "УкрНДІпроектреставрація"; Ігор Луценко, «Збережи старий Київ», та інші.

* Прес-конференція на тему: "Зниження споживання соків в Україні та його наслідки". Учасники: головний дієтолог України Олег Швець, головний дієтолог України, Володимир Онопрієнко, віце-президент Асоціації "Союз виробників сокової продукції України".

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