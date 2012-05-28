Янукович запевняє, що Україна на 100% готова до Євро-2012

Україна готова до проведення Чемпіонату з футболу Євро-2012 на 100 відсотків.

Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з сенатором від штату Іллінойс, заступником голови фракції Демократичної партії в Сенаті США Річардом Дербіним сьогодні в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

В.Янукович наголосив, що такі масштабні події, як Євро-2012, є дуже вагомими в контексті розвитку держави. «Я хотів би сказати, що такі події дають стрибок у розвитку країни, її інфраструктури», - зауважив Президент.

Говорячи про підготовку України до футбольного свята, В.Янукович зазначив, що, безумовно, «фінансове, організаційне навантаження було дуже серйозне». «Два роки тому рівень підготовки до Євро-2012 оцінювався фахівцями на рівні 10-12%, ми безнадійно відставали від графіку підготовки, і застережень, що ми не встигнемо, було дуже багато», - зазначив глава держави, додавши, що у зв'язку з такою ситуацією для України існував ризик втратити можливість проводити чемпіонат. «Але це був іспит для моєї команди і в цілому для всієї держави», - сказав В.Янукович.

Президент також зауважив, що сьогодні відбулася значна подія в контексті підготовки України до Євро-2012 - було відкрито термінал «D» Міжнародного аеропорту «Бориспіль», який прийматиме закордонних гостей свята.