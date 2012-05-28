ТОП-10 (28 травня)

Місія МВФ завершила роботу в Україні

Україна за 4 місяці скоротила вдвічі імпорт газу з Росії

Україна в січні-квітні скоротила транзит нафти до країн ЄС на 15%

Колесніков: Україні потрібно ще 100-120 швидкісних потягів і 600 електричок

Україна здійснює системні кроки для досягнення енергетичної незалежності - Бойко

АМК зобов’язав операторів знизити ціни на бензин А-95

Закон про плаваючу ставку акцизу з нафтопродуктів запрацював

Кабмін рекомендував посилити контроль за обігом вживаних сталевих труб

Михайло Фрідман залишає посаду керуючого директора ТНК-ВР

ДПСУ відкрила центральний офіс з обслуговування великих платників податків

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Місія МВФ завершила роботу в Україні

Група експертів Міжнародного валютного фонду, що перебувала з візитом в Україні з 21 по 28 травня 2012 року з метою обговорення питань у рамках Консультацій за Статтею IV у 2012 році, завершила роботу. Про це говориться у повідомлені МВФ.

Експерти місії провели зустрічі з прем'єр-міністром України, головою Національного банку України, міністром фінансів, міністром палива та енергетики, міністром економічного розвитку і торгівлі, іншими високопосадовцями, а також з представниками приватного сектору і громадянського суспільства. По завершенні візиту голова місії МВФ Кріс Джарвіс оприлюднив наступну заяву:

«Уряд і Національний банк України досягли прогресу, доклавши зусиль із забезпечення підтримки економічної стабільності. Вітаємо проведення урядом Пенсійної реформи і ухвалення нового Митного кодексу. Позитивом для суспільства можна назвати низький рівень інфляції, який підтримується монетарною політикою НБУ. Було забезпечено поступ у царині дерегуляції та спрощення законів з оподаткування.

Для забезпечення сталого економічного росту і зниження фінансових ризиків Україна потребує вирішення низки важливих питань і має протистояти як зовнішнім, так і внутрішнім викликам.

За очікуваннями, цього року показники росту уповільняться через слабкіший попит на продукцію українського експорту. За нашими прогнозами, показник річного росту становитиме 3%. Річна інфляція прогнозується на рівні близько 7%. Ми очікуємо, що дефіцит поточного рахунку збільшиться до 6,5% від ВВП за умови незмінної економічної політики, відтак, якщо активізувати політику, дефіцит міг би бути нижчим.

Україна потребує суттєвого зовнішнього фінансування, що робить країну вразливою до змін у настроях інвесторів. Для забезпечення підтримки інвесторів Україна повинна неухильно проводити політику, спрямовану на забезпечення економічної стабільності, і здійснювати проголошені реформи у ключових секторах.

Головним завданням для уряду є посилення податково-бюджетної політики. Змінами до бюджету передбачені збільшення видатків на зарплати і пенсії, а з метою їх фінансування заплановане збільшення бюджетних надходжень. Для виконання запланованого урядом показника дефіциту бюджету у 1,8% ВВП необхідно здійснення нових заходів. Такі заходи можуть передбачати збільшення ставок оподаткування для високодохідних категорій платників податків і скасування податкових пільг, або скорочення видатків.

Уряд сформулював амбітну мету досягти енергетичної незалежності. Збільшення тарифів на газ і опалення для населення є важливою складовою для досягнення цієї мети. Рекомендуємо одразу здійснити суттєве підвищення тарифів, і проводити регулярні підвищення у майбутньому в рамках розписаного у часі плану зі скасування субсидій. Також рекомендуємо виділити більше коштів в контексті надання грошової підтримки найбіднішим верствам населення для відшкодування їх зростаючих платежів. Підняття цін сприятиме зниженню дефіциту Нафтогазу, зменшенню імпорту і вивільнить ресурси для інвестування у національне виробництво та забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

Монетарна політика має продовжувати бути націленою на підтримку цінової стабільності. Чинна монетарна позиція є слушною в умовах високих зовнішніх ризиків. Ми продовжуємо вважати, що більша гнучкість обмінного курсу допоможе Україні краще адаптуватися до зміни економічних умов і слугуватиме кращим буфером проти зовнішніх шоків.

Необхідно і надалі посилювати фінансовий сектор задля поновлення кредитування і підтримки економічного росту. Хоч банківська система і має достатньо капіталу, необхідно продовжувати проведення тих реформ, які посилять баланси банків, у тому числі і шляхом заходів зі зменшення великих обсягів непрацюючих позик.

Рекомендуємо, щоб проведення амбітних реформ було спрямовано на підвищення життєвого рівня українського народу і допомогло реалізувати Україні її значний економічний потенціал. Для цього необхідно побудувати більш потужні громадські інститути і забезпечити кращий і більш передбачуваний бізнес-клімат, необхідні для підтримки приватної ініціативи, інвестицій і забезпечення зростання».

Довідка УНІАН. У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, в рамках якої був готовий виділити близько 15,5 млрд дол. до кінця поточного року.

Відразу після схвалення програми співробітництва Україна одержала перший транш кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд дол.

22 грудня 2010 року було виділено другий транш кредиту stand-by у розмірі 1 млрд SDR, що становить 1,5 млрд дол.

Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна повинна виконати ряд вимог, зокрема підвищити тарифи для населення на газ і теплопостачання.

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Україна за 4 місяці скоротила вдвічі імпорт газу з Росії

Україна в січні-квітні 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації до 10,646 млрд куб. м, що на 49,9% менше за показник перших чотирьох місяців 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

У квітні імпорт російського газу впав до аналогічного місяця 2011 року на 36,5% - до 2,099 млрд куб. м.

Міненерговугілля повідомляє, що власний видобуток газу в Україні у січні-квітні 2012 року зріс у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 1,3% - до 6,783 млрд куб. м.

Споживання країною газу, включаючи паливо з підземних сховищ, скоротилося, за даними міністерства, за чотири перші місяці 2012 року до 26,4 млрд куб. м., що на 4,7% менше за показник аналогічного періоду 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, уряд України неодноразово заявляв про намір скоротити закупівлі газу в РФ у поточному році до не більш ніж 27 млрд куб. м з близько 40 млрд куб. м. у 2011 році.

Довідка УНІАН. У 2011 році Україна збільшила імпорт природного газу в грошовому виразі на 49,5% у порівнянні з 2010 роком - до 14 млрд 46,028 млн. дол. Обсяг імпорту природного газу в 2011 році в загальному обсязі імпорту країни становив 17%.

Минулого тижня джерело в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України повідомило УНІАН, що ціна російського газу для України в третьому кварталі може зрости до 432 дол. за 1 тис. куб. м з 425 дол. у другому кварталі і 416 дол. у першому кварталі поточного року.

У середині травня голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін прогнозував у 2012 році середню ціну на газ, що поставлявся до України, на рівні 440 дол. за тис. куб. м.

Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контрактом між російським газовим гігантом «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», ціна на російський газ встановлюється поквартально залежно від динаміки світових цін на нафту.

Ціна природного газу для України у I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол., у ІІІ – 354 дол., у IV – близько 400 дол.

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Україна в січні-квітні скоротила транзит нафти до країн ЄС на 15%

Транзит нафти до країн Євросоюзу (Словаччини, Угорщини, Чехії) через нафтопровідну систему України в січні-квітні 2012 року скоротився до 5,101 млн. тонн, що на 15% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

У повідомленні наголошується, що в квітні транзит до цих європейських країн впав у порівнянні з аналогічним місяцем 2011 року на 19,4% - до 1,050 млн. тонн. У березні 2012 року транзит українськими нафтопроводами становив 1,364 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році транспортування нафти через нафтопровідну систему України скоротилося у порівнянні з 2010 роком на 11,6% - до 27,536 млн. тонн. При цьому транзит до країн Європи в 2011 році впав до 17,771 млн. тонн, що на 11,8% менше, ніж за 2010 рік.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України перебуває в експлуатації держкомпанії «Укртранснафта» (входить до структури НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

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Колесніков: Україні потрібно ще 100-120 швидкісних потягів і 600 електричок

Україні необхідно ще 100-120 швидкісних потягів і 600 приміських електричок.

Про це заявив віце-прем'єр - міністр інфраструктури України Борис Колесніков в інтерв'ю виданню «КоммерсантЪ-Украина».

«Швидкісних потягів нам потрібно 100-120. У чому їх перевага? Вони ходять удвічі швидше, а отже, оборотність перевезень удвічі вище. Чим більше оборотність, тим більше пасажирів і дешевша вартість квитка. 120 швидкісних потягів можуть замінити 300 звичайних пасажирських потягів», - відзначив Б.Колесніков.

Він додав, що Україні необхідні також 600 приміських електричок, оскільки старі працюють ще з часів Олімпіади 1980 року. «Нам слід модернізувати цей парк. Електрички Skoda більш економічні, вони споживають менше електроенергії», - сказав він, додавши, що «дуже б хотілося налагодити їх виробництво в Україні».

Щодо наміру компанії Hyundai розпочати виробництво швидкісних потягів в Україні, Б.Колесніков відзначив, що «поки контракти не підписано, я завдам збитків і українській, і корейській стороні, якщо почну про них розповідати. Переговори ведуть кілька підприємств. Коли контракти буде підписано, журналісти про все дізнаються».

Також, за словами міністра інфраструктури, Україні необхідно продовжити роботу з електрифікації залізничних колій. «У нас 22 тис км магістральних залізниць. З них електрифіковано лише 11 тис. Якщо ми доведемо цю цифру до 15-16 тис км, то зможемо відмовитися від споживання 300 тис т дизельного пального щороку, і замість імпортних вуглеводнів купувати вітчизняну електроенергію. Крім того, ми збільшимо швидкість вантажних перевезень на 30%. Нашим промисловим підприємствам дешевше користуватиметься залізничними перевезеннями», - додав Б.Колесніков.

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Україна здійснює системні кроки для досягнення енергетичної незалежності - Бойко

Україна послідовно здійснює заходи для досягнення енергетичної незалежності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості, про це заявив міністр Юрій Бойко під час круглого столу за підсумками спеціального дослідження «Природний газ і енергетичне майбутнє України», проведеного консалтинговою компанією в галузі енергетики IHS CERA.

За словами міністра, серед таких заходів - збільшення власного видобутку енергоресурсів, насамперед - вуглеводнів, впровадження енергоефективності, зокрема заміна дорогого імпортного газу власними енергетичними ресурсами, зокрема вугіллям, диверсифікація джерел постачань енергоносіїв до України.

«Завдання, яке поставив Президент перед урядом, - зробити Україну енергетично незалежною. Для виконання цього завдання ми здійснюємо системні заходи. Це й освоєння шельфу Чорного і Азовського моря, це й проведення тендерів і аукціонів з освоєння площ сланцевого газу. Це й заміна імпортних енергоносіїв на вітчизняне вугілля, збільшення видобутку вугілля і впровадження передових технологій його використання. І реальна диверсифікація маршрутів постачань енергоносіїв у нашу країну - все це шляхи досягнення енергетичної незалежності», - підкреслив Ю.Бойко.

Згідно з висновками дослідження, наявний геологічний потенціал України дозволяє видобувати більші обсяги природного газу, ніж зараз, а в результаті впровадження відповідних заходів Україна зможе повністю забезпечити себе власним газом. Експерти IHS CERA представили модель видобутку газу в Україні до 2035 р. за сценарієм, у якому сучасні технології застосовуються поступово, але всебічно. Згідно з висновками експертів, у разі забезпечення достатніх інвестицій у видобування газу, до 2035 року Україна зможе видобувати 60-70 і більше млрд кубометрів за рік.

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АМК зобов’язав операторів знизити ціни на бензин А-95

Антимонопольний комітет України рекомендував учасникам ринку нафтопродуктів знизити ціни на бензин марки А-95 до рівня, який існував би в умовах значної конкуренції на ринку.

Згідно з повідомленням АМК, рекомендації надано ПІІ «ЛУКОЙЛ Україна», ВАТ «Концерн Галнафтогаз», ПрП «Окко нафтопродукт», ТОВ «Торговий будинок Контініум - Галичина», ТОВ «Континент Нафто Трейд», ТОВ «Альянс Холдинг», ТОВ «УТН-Восток» і СП ТОВ «Кершер».

Так, у період з 3 квітня до 10 травня 2012 року ціни на сиру нафту знизилися на 12%, показники Platts на відповідне пальне зменшилися на 18,8%, тоді як ціни на АЗС зазначених операторів у середньому зросли на 3%. При цьому, з початку 2012 року і до нинішнього часу курс долара і курс євро щодо гривні залишався стабільним.

Як встановив Антимонопольний комітет, на сьогодні відсутні об'єктивні економічні підстави для зростання і утримання цін на існуючому рівні на бензин марки А-95.

Про результати розгляду рекомендацій АМК підприємства мають повідомити у десятиденний термін.

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Закон про плаваючу ставку акцизу з нафтопродуктів запрацював

З 27 травня 2012 року набрав чинності закон, яким передбачене введення плаваючої ставки акцизного податку з нафтопродуктів.

Текст документу опубліковано в газеті «Голос України» № 96 від 26 травня 2012 року.

Документом передбачається ухвалення поточних ставок акцизного податку як базових на період до кінця 2012 року.

При цьому, до базової ставки кожну декаду додаватиметься або відніматиметься (залежно від середньої вартості нафти Brent (DTD) на біржі ICE (InterContinental Exchange Futures) за попередню декаду) коригуюча сума, яка не може перевищувати 50% базової ставки.

За середньої біржової ціни нафти нижче за 105 дол. за барель, до базової ставки додаватиметься коригуюча сума, що розраховується як різниця між 105 дол. за барель і біржовою ціною (з урахуванням курсу "долар США-євро" за відповідну декаду і кількості барелів у тонні – 7,62). Тобто, в цьому випадку, акцизний податок буде збільшено.

За середньої біржової ціни нафти в межах 105-125 дол. за барель коригування базової ставки не проводитиметься.

За середньої біржової ціни нафти вище за 125 дол. за барель від базової ставки відніматиметься коригуюча сума, що розраховується як різниця між 125 дол. за барель і біржовою ціною (з урахуванням курсу "долар США-євро" за відповідну декаду і кількості барелів у тонні – 7,62). Тобто, у цьому випадку акцизний податок буде знижено.

Згідно з документом, ставки акцизного податку на бензини авіаційні, пальне для реактивних двигунів і скраплений газ коригуванню не підлягають.

Крім того, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у нафтогазовому комплексі, має публікувати значення коригуючої суми і середньої ціни одного барелю нафти Brent (DTD), що склалася на біржі ICE у попередній декаді, не пізніше 13:00 першого дня поточної декади.

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Кабмін рекомендував посилити контроль за обігом вживаних сталевих труб

Кабінет Міністрів України рекомендував посилити контроль за обігом в Україні вживаних сталевих труб, а також посилити контроль за їх експортом з митної території України.

Про це йде мова в листі прем'єр-міністра України Миколи Азарова, направленому народному депутату України Геннадію Задирко, текстом якого володіє УНІАН. (Лист було направлено у відповідь на депутатський запит Г.Задирко щодо вжиття заходів для недопущення експорту та продажу на українському ринку вживаних сталевих труб під маркою нових - УНІАН).

У своєму листі прем'єр-міністр повідомляє, що питання використання вживаних металевих труб було, зокрема, опрацьоване з Мінрегіоном, МВС, Держмитслужбою, Агентством держмайна, Держводагентством, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Дніпропетровською облдержадміністрацією та об'єднанням підприємств трубної промисловості "Укртрубопром".

«Питання про недопущення незаконного обігу вживаних труб на ринку металевих труб знаходиться під постійним контролем центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування», - підкреслюється в листі М.Азарова.

За даними М.Азарова, в 2011 році в Україні порушено 30 кримінальних справ за фактами демонтажу та розкрадання об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, з яких 11 направлено до суду. У своєму листі прем'єр-міністр також згадує про випадки експорту вживаних труб з митної території України під виглядом нових. «Держмитслужба посилили контроль за митним оформленням вантажів під час здійснення експортних операцій з металевими трубами», - повідомляє глава уряду.

У листі також наголошується, що Кабмін рекомендував відповідним органам посилити контроль за сертифікатами якості трубної продукції, оскільки труби, які вже були у вжитку, можуть потрапляти на ринок без сертифікатів якості або ж за сфальсифікованими документами.

*** У своєму зверненні, направленому до Кабінету Міністрів України 14 березня поточного року, народний депутат України Геннадій Задирко нагадав, що в грудні 2011 року він звернувся до прем'єр-міністра України Миколи Азарова з проханням організувати перевірки щодо законності демонтажу, продажу та експорту вживаних труб у Києві та інших регіонах України.

«Через старі труби бюджетні гроші витікають як вода в пісок. Адже замість нової труби, термін експлуатації якої 20-30 років, міста отримують старі труби, експлуатаційний термін придатності яких нікому не відомий», - йдеться у депутатському запиті.

Г.Задирко також підкреслює, що факти експорту з території України вживаних труб під виглядом нових можуть вкрай негативно позначитися на репутації українських трубників, як виробників якісної продукції. Народний депутат нагадує, що в 2007-2010 роках в Дніпропетровській області, використовуючи підроблені документи і корупційні зв'язки, зловмисники вивозили в Російську Федерацію вживані труби, видаючи їх за нові. (У 2011 році українські підприємства експортували 1,6 млн тонн сталевих труб, з яких близько 600 тис. тонн до Росії - УНІАН).

Народний депутат звернув увагу Кабміну на те, що, згідно з оцінками експертів, не менше 10% труб, які щорічно реалізуються в Україні під виглядом нових, вже були у вжитку.

У своєму зверненні Г.Задирко закликав уряд негайно відреагувати на ситуацію, що склалася та вжити всіх необхідних заходів для припинення незаконного обігу вживаних сталевих труб.

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Михайло Фрідман залишає посаду керуючого директора ТНК-ВР

Головний керуючий директор російсько-британської групи ТНК-BP, яка володіє в Україні Лисичанським нафтопереробним заводом і мережею АЗС, Михайло Фрідман у понеділок оголосив про залишення свого поста, йдеться в офіційному повідомленні компанії.

«Михайло Фрідман надіслав листа на адресу ради директорів ТНК-ВР Ltd., в якому повідомив раду про своє залишення посади головного керуючого директора (CEO) групи ТНК-BP. Також Фрідманом було надіслано листа акціонерам ТНК-BP із заявою про звільнення з посади голови правління ТНК-BP Management - російської компанії, яка керує активами ТНК-BP в Росії і Україні, включаючи ВАТ ТНК-BP Холдинг», - сказано в прес-релізі ТНК-BP.

При цьому ТНК-BP повідомляє, що відставка М.Фрідмана з обох постів у третьому за величиною російському нафтовидобувнику набуде чинності через 30 днів.

«Безпосереднє управління ТНК-ВР здійснюватиметься іншими менеджерами компанії, яким уже було видане відповідне доручення від Михайла Фрідмана... Акціонери AAR Герман Хан і Віктор Вексельберг залишаються у складі правління ТНК-BP», - повідомляє ТНК-BP.

Конкретні причини відставки одного з основних співвласників групи AAR, якій у цілому належить 50 відсотків компанії, не називаються.

У той же час британський власник компанії - BP, котра володіє ТНК-BP у паритеті з AAR, заявила, що М.Фрідман іде з особистих міркувань, йому буде знайдена заміна. ВР запевнила, що відставка російського мільярдера не вплине на діяльність компанії.

Агентство Reuters висловило припущення, що усунення М.Фрідмана з посади пов'язане з посиленням російського екс-віце-прем'єра Ігоря Сєчіна, котрий днями очолив «Роснефть» і номінований у раду директорів держхолдингу «Роснефтегаз» - власника 75% держкомпанії.

Акціонерний конфлікт усередині ТНК-BP досяг апогею минулого року, коли через суди, ініційовані AAR, британський власник нафтокомпанії - BP втратив багатомільярдний контракт з «Роснефтью».

Цього року розуміння між акціонерами не додалося - минулого тижня компанія була змушена перенести на невизначений термін рішення щодо дивідендів за 2011 рік через те, що акціонери ТНК-ВР не змогли домовитися про незалежних кандидатів у раду директорів.

Як повідомляв УНІАН, минулого місяця ТНК-ВР на тлі зупинення Лисичанського НПЗ («ЛиНІК», Луганська обл.) оголосила про проведення радикальної реструктуризації основної управлінської моделі, представленої в Україні.

Українські експерти висловили думку, що погана ефективність українського бізнесу ТНК-ВР і, зокрема, Лисичанського НПЗ, є наслідком низьких інвестицій у розвиток підприємства, незважаючи на дуже сприятливі умови, на яких завод був приватизований у 2000 році і працював аж до 2005 року.

Чистий консолідований збиток ТНК-BP в Україні в 2011 році скоротився до 23 млн доларів із 68 млн доларів у 2010 році.

Довідка УНІАН. Бізнес групи ТНК-ВР в Україні представлений такими ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» – керуючий центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; Приватне АТ «ЛиНІК» (Лисичанський НПЗ) – переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів; СП ТОВ «Кершер» – роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій, управління автозаправними комплексами (АЗК).

Група ТНК-ВР входить у десятку найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобування нафти. Компанія була створена в 2003 році в результаті злиття нафтових і газових активів компанії ВР у Росії і нафтогазових активів консорціуму Альфа, Аксесс/Ренова (ААR).

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ДПСУ відкрила центральний офіс з обслуговування великих платників податків

Голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр Клименко презентував центральний офіс з обслуговування великих платників податків, передає кореспондент УНІАН.

«Ми маємо намір, насамперед, поліпшити адміністрування податків, надати максимально зручний сервіс великим платникам податків», - зазначив він.

О.Клименко також інформував про те, що до 2013 року планується скорочення кількості спеціалізованих інспекцій з обслуговування великих платників з 11 до 7: «Станом на сьогодні в існує 11 спеціалізованих інспекцій з обслуговування великих платників податків, а з 2013 року їх стане 7. На сьогодні ці інспекції розташовані в Сімферополі, Дніпропетровську, Кривому Розі, Донецьку (2 інспекції), Запоріжжі, Луганську, Львові, Миколаєві, Одесі і Харкові. У 2013 р. їх стане 7, не буде офісу в Кривому Розі, Миколаєві і Сімферополі. Тут залишаться сервісні центри, щоб не створювати проблем платникам податків ніяких незручностей. Сервісний центр зможе прийняти звітність, відповісти на запитання, що цікавлять».

За словами О.Клименка, за 4 місяці 2012 року великі платники податків сплатили 39,4 млрд грн податків при загальному доході бюджету в 61,7 млрд грн. «Це більш ніж 64% від загальних надходжень по Україні», - підкреслив він.

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УНІАН