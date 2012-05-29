ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 29 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Допуск до Росії продукції українських сирзаводів не позначився на вартості молока» пише: поновлення поставок до Росії продукції найбільших українських сирзаводів не відбилося на рівні закупівельних цін на молоко - актуальна ціна становить 1,8 грн/літр. Чиновники вважають: щоб побачити позитивну динаміку, треба почекати кілька тижнів...

http://delo.ua/business/dopusk-v-rossiju-produkcii-ukrainskih-syrzavodov-ne-skazalsja-na-s-178467/

***

Також «Діло» у публікації «Немає і не буде: неврожай в Україні посилить світовий дефіцит пшениці» пише: засуха в травні довершила те, з чим не впоралися лютневі морози - в Україні очікується недобір пшениці. Аналогічні проблеми декларують всі провідні виробники пшениці, що формує передумови для зростання цін на зернові в сезоні 2012/2013...

http://delo.ua/business/net-i-ne-budet-neurozhaj-v-ukraine-usugubit-mirovoj-deficit-pshen-178475/

***

Видання «Комерсант» в публікації «Критика йде за планом» пише: у МВФ не вірять у здатність уряду утримати дефіцит держбюджету України на рівні 1,8%. Виходом із ситуації може стати секвестр бюджету: скорочення некритичних для держави витрат одночасно з введенням податку на розкіш. Експерти вважають, що в умовах закритості зовнішніх ринків капіталу уряд не зможе профінансувати всі витрати, тому секвестр неминучий...

http://www.kommersant.ua/doc/1945493

***

Також «Комерсант» у публікації «Свято наближається» повідомляє: вчора в Києві почалися роботи з облаштування фан-зони для вболівальників, які приїдуть на матчі Євро-2012. Внаслідок цього було перекрито Хрещатик, що призвело до утворення пробок у центрі столиці. Благоустрій фан-зон почався також у Львові, Харкові та Донецьку - інших містах, що приймають Євро-2012, однак ніде, крім Києва, пробок не спостерігалося. Рух на Хрещатику буде перекрито до 7 липня...

http://www.kommersant.ua/doc/1945176

***

Газета "Сьогодні" в публікації «Мажор Рудь, засуджений до 6 років в'язниці за потрійне вбивство, гуляє на волі» пише: Син екс-прокурора Жовтневого району Дніпропетровська Дмитро Рудь, можливо, буде розгулювати на волі ще 6 місяців, поки не дочекається касаційного рішення Вищого спеціалізованого суду...

http://www.segodnya.ua/news/14384343.html

***

Сайт «УНІАН-Економіка» у публікації «Євро-2012: валютний ринок "зіграє внічию» пише: Євро-2012 навряд чи серйозно похитне готівковий валютний ринок - стільки валюти попросту "не приїде". Хоча в столиці в останні дні долар продають по 8,07-8,1 грн. А от після Євро продаж євро-баксів цілком можуть знову посилити...

http://economics.unian.net/ukr/detail/128986

***

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Фрідман пішов з ТНК-BP по-британськи» пише: Михайло Фрідман виконував обов'язки голови правління ТНК-ВР з 2009 р. Минулого жовтні акціонери компанії - російський консорціум ААР і британська ВР - продовжили термін його повноважень до кінця 2013 року, але чекати закінчення контракту Фрідман не став: вчора він раптово оголосив про свою відставку...

http://www.vedomosti.ru/career/news/1792542/fridman_ushel_pobritanski

***

Видання «Известия» в публікації «Володимир Коган очолить відтворений Росстрой» пише: після поділу міністерства на дві структури Мінрегіон більше не буде займатися будівництвом і питаннями ЖКГ...

http://www.izvestia.ru/news/525759

(УНІАН)