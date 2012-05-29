Хорошковський хоче покарати суддів і чиновників за участь у захопленні підприємств

Перший віце-прем’єр-міністр України Валерій Хорошковський направив звернення до Вищої ради юстиції щодо притягнення до відповідальності суддів, які приймали рішення щодо протиправного поглинання та захоплення підприємств.

Як повідомляє прес-служба В.Хорошковського, про це він сказав під час засідання Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, яке відбулось сьогодні у Києві.

За його словами, уряд звільнятиме посадовців за бездіяльність у питаннях захисту інтересів підприємців.

Під час наради було розглянуто кілька питань, зокрема, ситуації, які склалися навколо «Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», публічного акціонерного товариства «Універмаг Україна», сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Бучанське» тощо.

Перший віце-прем’єр-міністр України поставив перед Генеральною прокуратурою України, Міністерством внутрішніх справ України та Службою безпеки України вимогу захищати права законних власників підприємств.

«Ситуації, які ми розглядаємо на нараді, розвиваються за одним сценарієм: суд виносить незаконне рішення, органи державної влади не реагують належним чином, в результаті чого у законного власника відчужується майно», - заявив В.Хорошковський.

Він висловив переконання, що влада повинна протидіяти незаконному захопленню підприємств. «Якщо влада не вживає дій з метою упередження або виправлення ситуації, вона фактично є співучасником протиправних дій», - додав В.Хорошковский.

Також він наголосив на персональній відповідальності посадовців за бездіяльність у питаннях захисту інтересів підприємців.