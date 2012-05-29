Анонс на 30 травня

* Відбудуться слухання в Комітеті ВРУ з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки на тему: «Дотримання норм законодавства під час забезпечення споживачів природним газом. Причини незадовільного стану розрахунків за природний газ окремих споживачів».

* Відбудеться Міжнародний круглий стіл на тему: «Роль Чорноморсько-Каспійського регіону для європейської та глобальної енергетичної безпеки». Організатори: Національний інститут стратегічних досліджень, Центр стратегічних досліджень при Президентові Азербайджанської Республіки за підтримки посольства Азербайджанської республіки в Україні. Питання: Зростання ролі Чорноморсько-Каспійського регіону в сфері видобутку та транзиту енергетичних ресурсів; Політичні та економічні аспекти розвитку енерготранспортних коридорів в регіоні; Досягнення балансу інтересів країн регіону в контексті регіональної, європейської та глобальної енергетичної безпеки та ін.

* Відбудеться зустріч першого віце-прем'єр-міністра України В.Хорошковського з представниками громадських об'єднань для обговорення питань запобігання корупції під час здійснення закупівель за державні кошти.

* Розпочне роботу Всеукраїнський форум представників таксомоторної галузі, організований з ініціативи ВГО "Українська таксомоторна асоціація". Будуть розглядати питання реформування ринку таксомоторних перевезень в Україні.

* Прес-конференція на тему: "Криза українського книговидання: від наслідків до причин". Учасники: Олександр Афонін, президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів; Володимир Карасьов, директор одного з українських видавництв.

* Відбудеться урочисте відкриття Центру сертифікації електронних ключів. У церемонії візьмуть участь: міністр фінансів України Юрій Колобов та голова ДПС України Олександр Клименко.

* Прес-конференція на тему: «Ціни на плодоовочеву продукцію: тенденції та прогнози». Учасники: аналітик Української аграрної конфедерації Денис Рубченко і експерт плодоовочевого ринку Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Ігор Стрелюк.

* Відбудеться чергове засідання тимчасової контрольної комісії Київради з вивчення ситуації, що склалася навколо забудови Паркової алеї і Дніпровських схилів у Києві.

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