ТОП-10 (29 травня)

«Газпром» втрачає позиції газового монополіста у країнах ЄС — експерт

Мінінфраструктури і УЗ вивчають питання пред'явлення паспортів під час придбання квитків

Росія має намір перевірити ще два українські сирзаводи

Планується будівництво трансукраїнської автомагістралі з Львівської до Донецької області

ВКонтакте вирішила відкласти IPO після невдалого розміщення Facebook

Мінфін на аукціоні у вівторок залучив до держбюджету рекордні 4,3 млрд грн

Україна може скоротити виробництво зерна на 17%

Україна з початку 2011/2012 МР експортувала 19,7 млн. тонн зерна

На інфраструктуру до Євро-2012 Україна витратила 108 млрд грн. Держкошти - 47 млрд грн

Азаров планує завтра поговорити з Медведєвим про транзит газу через РФ

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«Газпром» втрачає позиції газового монополіста у країнах ЄС — експерт

Російський концерн «Газпром» втрачає в ЄС позиції газового монополіста, який не лише здійснює поставки газу, а й прагне здійснювати управління газотранспортними системами.

Таку думку висловив УНІАН експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук, коментуючи угоду про поділ литовської газової компанії Lietuvos dujos на дві окремі компанії, підписану німецьким енергоконцерном EON Ruhrgas, російським «Газпромом» і Міненерго Литви.

Угода передбачає, що одна з нових компаній опікуватиметься збутом газу, друга – управлінням магістральними газопроводами.

«Рішення про поділ литовської газової компанії Lietuvos dujos – це історичне рішення для енергетики Євросоюзу і перший серйозний удар по позиціях російського газового монополіста в ЄС. «Поділ» насправді, в першу чергу, означає те, що «Газпром» банально усунули від управління компанією Lietuvos dujos і залишили тільки право продавати газ», - сказав Ю.Корольчук.

Він відзначив, що для України «приклад Литви є прямим попередженням про неприпустимість розподілу акцій у форматі «33-33-33» у процесі майбутнього створення і акціонування консорціуму з управління ГТС».

«Саме від такої схеми відмовилася Литва», - сказав Ю.Ковальчук.

За прогнозами експерта, в країнах ЄС слід чекати подальшого ослаблення позицій Росії.

«Наступного разу у Росії заберуть газові мережі Естонії. Зараз Естонія посилено працює над поділом газової компанії Eesti Gaas, де основним власником є «Газпром» (37%). Ще 9,85% акцій належить «Ітера Латвія», яка вважається близькою до «Газпрому». Як і у разі Lietuvos dujos, зі складу естонського Eesti Gaas мають бути виведені магістральні газопроводи, тобто основний актив», - сказав він.

Ю.Ковальчук також відзначив, що рішення Литви про самостійне управління газопроводами «є більше політичним і стратегічним» і пов'язане з планами до 2015 року реалізувати власний проект з будівництва в Клайпеді LNG-терміналу, звідки надходитиме скраплений газ по магістральних мережах країни.

Крім того, Литва разом з Польщею починають реалізацію проекту з будівництва газопроводу-інтерконнектору GIPL – Gas Interconnection Poland–Lithuania, який дасть Литві можливість з 2018 року одержувати 2,3 млрд куб. м газу (70% потреб Литви) через Польщу.

«Зменшення Литвою споживання газу не вписується в плани «Газпрому», і Росія могла перешкоджати тому, щоб газ з LNG-терміналу і через газопровод-інтерконнектор GIPL надходив у газопровідну систему. Саме тому Литва використала умови «третього енергетичного пакету» для того, щоб повернути собі контроль над магістральними газопроводами», - відзначив Ю.Ковальчук.

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Мінінфраструктури і УЗ вивчають питання пред'явлення паспортів під час придбання квитків

Міністерство інфраструктури і Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») вивчають питання відновлення практики пред'явлення паспорта при купівлі залізничних квитків.

Про це сказав віце-прем'єр України — міністр інфраструктури Борис Колесніков в інтерв'ю газеті «КоммерсантЪ-Украина».

«Купівля без пред'явлення паспорта дає можливість спекулянтам купувати щодня по 500 квитків у різних напрямках. Тому ми разом з "Укрзалізницею" зараз вивчаємо це питання», - сказав він.

Нагадаємо, раніше Б. Колесніков заявив, що без реалізації квитків за документами перемогти «залізничну мафію» в країні не вдасться.

Довідка УНІАН. У 2007 році Кабінет міністрів України постановою “Про внесення змін до Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом” скасував іменні залізничні квитки і практику продажу проїзних документів тільки по пред'явленню паспорта або іншого документа, який підтверджує особу.

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Росія має намір перевірити ще два українські сирзаводи

Федеральна служба нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини (Росспоживнагляд) має намір перевірити ще два українські сирзаводи - ТОВ «Лозівський молочний завод» і ПрП «Рось» філіалу «Охтирський сирокомбінат».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«Проведено документарну перевірку ТОВ «Лозівський молочний завод», ПрП «Рось» філіалу «Охтирський сирокомбінат» і в даний час планується проведення інспекції цих підприємств», - зазначається в повідомленні.

Крім того, розглядається питання про визнання результатів досліджень, одержаних лабораторіями України і можливості їх використання для оцінки якості і безпеки сирів.

Росспоживнагляд повідомляє, що у період з 10 по 28 травня для проведення експертизи представлено 55 зразків сирів виробництва чотирьох підприємств України (ПрП КФ «Прометей», АТ «Пирятинський сирзавод», ТОВ «Гадячсир», ПАТ «Дубномолоко»).

Повністю завершено дослідження 32 зразків. На три партії сиру видано експертні висновки про невідповідність санітарно-епідеміологічним правилам і нормативам. Дану продукцію не допущено до реалізації населенню.

Триває дослідження ще 23 зразків.

Довідка УНІАН. 8 лютого 2012 року Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії.

У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше російська сторона заборонила ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозівський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

3 квітня за результатами переговорів міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка з головою Росспоживнагляду Геннадієм Онищенком було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку РФ буде знято після відпрацювання зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки ТОВ «Гадячсир».

10 квітня фахівці Росспоживнагляду прибули до України для перевірки, зокрема, Пирятинського сирзаводу і ПрП КФ «Прометей».

17 квітня на брифінгу у Москві міністр економічного розвитку і торгівлі України П.Порошенко повідомив, що три з семи українських заводів відновлюють поставки сиру до Росії. За його словами, йдеться про ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.) і ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), які пройшли перевірку Росспоживнагляду.

18 травня прес-секретар Росспоживнагляду Любов Воропаєва повідомила УНІАН, що чотири українських сирзаводи пройшли лабораторний контроль і відновлюють поставки до Росії. «За результатами лабораторного контролю зразків сиру Росспоживнагляд дозволив чотирьом українським заводам повернутися на російський ринок. Йдеться про продукцію АТ «Пирятинський сирзавод», «Дубномолоко», «Гадячсир» і «Прометей», - сказала Л.Воропаєва.

23 травня Надзвичайний і Повноважний посол України в Росії Володимир Єльченко повідомив, що перша партія українських сирів перетнула українсько-російський кордон після отримання дозволу відновити поставки до Росії.

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Планується будівництво трансукраїнської автомагістралі з Львівської до Донецької області

Мінінфраструктури планує будівництво трансукраїнської автомагістралі від Краківця (Львівська область) до Успенки (Донецька область) до 2016 року.

Про це сказав віце-прем'єр-міністр України — міністр інфраструктури Борис Колесніков в інтерв'ю газеті «КоммерсантЪ-Україна», опублікованому сьогодні.

«У найближчі 3-4 роки ми плануємо збудувати трансукраїнську магістраль від Краківця (Львівська область) до Успенки (Донецька область). Це траса, котра з'єднає всю Україну. Від Успенки до Краківця по ній можна буде доїхати за 14 годин. При стабільному фінансуванні за 3-3,5 роки таку дорогу можна збудувати», - сказав він.

Б.Колесніков зазначив, що «якщо цього року ми закінчимо проектування цієї ділянки, то в наступному (2013 — УНІАН) розпочнеться будівництво».

За словами Б.Колеснікова, основна частина магістралі проходитиме через Київ—Канев—Черкаси—Дніпродзержинськ—Дніпропетровськ—Донецьк.

При цьому Б.Колесніков зазначив, що «такі ділянки як Київ—Канев—Черкаси—Дніпропетровськ—Донецьк не реконструюватимуться».

«Британські і німецькі інженери, з якими ми ведемо консультації, переконані, що не можна будувати зверху старої дороги нову. Тому буде побудована абсолютно нова магістраль», - сказав він.

Крім того, Б. Колесніков зазначив, що Україна не готова до практики будівництва платних доріг.

«Українці ще не готові до цього. Коли середня зарплата у нас в країні буде 1000 доларів, можна починати про це говорити. А при середній зарплаті в 1500 доларів вже можна починати проектувати», - сказав він.

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ВКонтакте вирішила відкласти IPO після невдалого розміщення Facebook

Російська соціальна мережа ВКонтакте вирішила відкласти IPO після невдалого розміщення соцмережі Facebook, повідомив на своїй сторінці на Twitter засновник даної компанії Павло Дуров.

«Не планується. IPO Facebook зруйнувало віру багатьох приватних інвесторів в соціальні мережі, і IPO VK (ВКонтакте) відкладено на невизначений термін», - зазначив він.

Раніше ВКонтакте заявляло про свої плани щодо виходу на IPO в 2012 або в 2013 р.

Нагадаємо, акції Facebook були розміщені по верхній межі цінового діапазону по 38 дол. за акцію, однак після цього впали до 31,50 дол.

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Мінфін на аукціоні у вівторок залучив до держбюджету рекордні 4,3 млрд грн

Міністерство фінансів України на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 29 травня, залучило до державного бюджету 4,327 млрд грн (за курсом НБУ), повідомляється на сайті міністерства.

Ця сума залучення є рекордною для аукціонів з продажу ОВДП, проведених Мінфіном у 2012 році.

Згідно з повідомленням, за облігаціями з індексованою вартістю терміном обігу 3 роки залучено 50,175 млн. грн (середньозважений рівень прибутковості становив 9,3%); за облігаціями, номінованими в іноземній валюті з терміном обігу 12 місяців, - 235,13 млн дол. (9,3%); за облігаціями, номінованими в іноземній валюті з терміном обігу 2 роки, - 150,04 млн дол. (9,3%); за облігаціями, номінованими в іноземній валюті з терміном обігу 3 роки, залучено 150 млн дол. (9,45%).

Також повідомляється, що на сьогоднішньому аукціоні Мінфін задовольнив всі заявки на купівлю ОВДП.

Нагадаємо, що експерти «ІНГ Банк Україна» відзначали високу вірогідність нульового попиту на сьогоднішньому аукціоні з урахуванням зростання ставок на вторинному ринку ОВДП.

У банку звертали увагу на те, що за тиждень рівень ліквідності банківської системи знизився на 10% - до 16,9 млрд грн (при цьому ще 1,8 млрд грн інвестовано у депозитні сертифікати НБУ).

Як відзначили експерти, зниження рівня ліквідності і коливання обмінного курсу підвищили ставки грошового ринку і прибутковості ОВДП на вторинному ринку. Більш вираженим було зростання більш довгострокових ставок грошового ринку - зокрема, ставка за 1-місячними кредитами за тиждень зросла на 233 б.п. - до 9.5%, тоді як ставка «овернайт» зросла лише на 21 б.п. Водночас зростання ставок ОВДП на вторинному ринку відбувалося по всій довжині кривої прибутковості, а найзначнішим було зростання ставок за короткостроковими паперами. «Поточні ринкові умови, ймовірно, перешкодять відновленню попиту інвесторів на 12-місячні ОВДП. Крім того, якщо сьогодні ми спостерігатимемо ринковий попит, то, швидше за все, ставки заявок перевищуватимуть рівень ставок відсікання, що призведе до відсутності результату», - говорили в «ІНГ Банк Україна».

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні з продажу ОВДП 24 травня Мінфін залучив до держбюджету 131,8 млн. грн.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, у січні-квітні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило ОВДП на 14,5 млрд грн, 614,1 млн. дол. і 276,3 млн євро.

Загальний обсяг ОВДП, які перебувають в обігу (за сумою основного боргу), у квітні зріс на 2% - до 174,28 млрд грн.

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Україна може скоротити виробництво зерна на 17%

Урожай зерна в Україні у 2012 році може становити 47,2 млн. тонн, що на 17% менше, ніж минулого року.

Про це повідомив сьогодні у Києві в ході Всеукраїнського форуму Agro Industrу Forum-2012 заступник начальника департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства Сергій Петренко.

"За попередніми оцінками, ми говорили, що зберемо у 2012-2013 маркетинговому році 45-46 млн. тонн зернових. Сьогодні ми уточнили цей показник: станом на 28 травня він становить 47,2 млн. тонн усіх зернових по Україні", - сказав він.

С.Петренко висловив сподівання, що випадіння опадів на півдні України дозволить збільшити врожай зерна до 48 млн. тонн.

За прогнозами Мінагропроду, пропозиція зернових у наступному МР становитиме 54-60 млн. тонн при потребі внутрішнього ринку 27,6 млн. тонн. Таким чином, експортний потенціал у наступному сезоні очікується на рівні 22-25 млн. тонн зерна.

"Ми плануємо спільно з Мінекономіки, що перехідні запаси зерна у 2012/2013 МР становитимуть не більш ніж 6 млн. тонн", - додав він.

Нагадаємо, Україна у 2011 р. зібрала 56,7 млн. тонн зерна, що на 44,3% більше, ніж у 2010 р.

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Україна з початку 2011/2012 МР експортувала 19,7 млн. тонн зерна

Україна з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2011 р. - червень 2012 р.) станом на 28 травня експортувала 19,7 млн. тонн зерна. Про це повідомив сьогодні на всеукраїнському форумі Agro Industrу Forum-2012 заступник начальника департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства Сергій Петренко.

"З початку маркетингового року з України було фактично експортовано 19,7 млн. тонн зерна", - сказав він.

С.Петренко відзначив, що з початку року Україна поставила на зовнішні ринки 4,8 млн. тонн пшениці, зокрема 2,8 млн. тонн продовольчої, ячменю - 2,4 млн. тонн і кукурудзи - 12,3 млн. тонн.

"З урахуванням продуктів переробки ми експортували більш як 20,2 млн. тонн зерна", - сказав він.

На думку С.Петренка, Україна до кінця МР зможе експортувати не більш як 3 млн. тонн зерна, таким чином, Україна в поточному МР експортує близько 23 млн. тонн зерна.

"Якщо оцінити перехідні запаси зернових культур станом на 1 липня 2012 року, за нашими оцінками, вони можуть становити до 11 млн. тонн, із них пшениці - близько 7 млн. тонн, кукурудзи - 2,5 млн. тонн, ячменю - 1,2-2 млн. тонн", - сказав він.

Зазначені обсяги перехідних запасів не допустять зростання цін на ринку сільгосппродуктів, вважає фахівець.

Нагадаємо, Україна в 2011 р. зібрала 56,7 млн. тонн зерна, що на 44,3% більше, ніж у 2010 році.

Довідка УНІАН. Експорт зерна з України в 2010-2011 маркетинговому році становив 12,037 млн. тонн.

У 2009-2010 МР Україна експортувала 21 млн. тонн зерна, в 2008-2009 МР – 24,5 млн. тонн.

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На інфраструктуру до Євро-2012 Україна витратила 108 млрд грн. Держкошти - 47 млрд грн

Підготовка інфраструктури до Євро-2012, передбачена відповідною державною програмою на 2008-2012 роки, коштувала Україні близько 108 млрд грн, з яких 47 млрд грн, - державні кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор департаменту розвитку будівельної діяльності, ціноутворення і економіки будівництва Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Петро Губень сьогодні під час круглого столу «Євро-2012: крах надій ринку нерухомості?».

За його даними, у 2008 році в рамках програми бути освоєно 1,7 млрд грн, в 2009 році - 1,7 млрд грн, в 2010 році - 7,8 млрд грн, в 2011 році - 13,8 млрд грн, в 2012 році - близько 4 млрд грн.

П.Губень уточнив, що програма передбачає завершення будівництва і реконструкцію деяких об'єктів у грудні поточного року.

Зокрема, у рамках програми було побудовано три стадіони в Києві, Харкові і Львові, реконструйовано аеропорти, тренувальні бази в Львівській, Київській і Донецькій областях, реконструйовано автодороги на маршрутах Євро-2012 (у 2011 році на ці цілі витрачено близько 6 млрд грн).

П.Губень додав, що на сьогодні у рамках підготовки до чемпіонату побудовано і реконструйовано 44 готелі на 4465 номерів, відремонтовано 24 гуртожитки на 11 тисяч місць. Також приведено у належний стан 12 пам'ятників культурної спадщини.

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Азаров планує завтра поговорити з Медведєвим про транзит газу через РФ

Ашгабат. Прем'єр-міністр України Микола Азаров планує завтра під час зустрічі з главою уряду Росії Дмитром Медведєвим у рамках саміту глав урядів СНД обговорити питання можливості транзиту газу через територію РФ у разі прямих його поставок з Туркменістану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це український прем'єр повідомив сьогодні журналістам під час брифінгу.

«Завтра, я думаю, що ми з Дмитром Анатолійовичем (Медведєвим – УНІАН) це питання також порушимо», - сказав М.Азаров, відповідаючи на питання УНІАН.

Він відзначив, що в договорі про зону вільної торгівлі регламентується питання про доступ до російської ГТС учасників ЗВТ.

Також М.Азаров висловив надію, що питання доступу до російської ГТС розглядатиметься і в процесі переговорів з перегляду газових контрактів між Україною і Росією від 2009 року.

«Також ми розраховуємо, що в процесі перегляду контракту на поставки газу і умови транзиту, ми і це питання обговорюватимемо з російським керівництвом», - сказав М.Азаров

Прем'єр-міністр України також повідомив, що обговорював тему прямих поставок газу з Туркменістану і його транзиту через Росію сьогодні на зустрічі з Президентом цієї країни Гурмангули Бердимухамедовим.

«На кожній зустрічі з керівництвом Туркменістану, безумовно, обговорюється питання, а також які, скажімо, зміни в позиції Росії відбуваються в цьому напрямі», - сказав М.Азаров.

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УНІАН