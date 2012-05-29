Курс НБУ на 30.05.12
20:06, 29 травня 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 30.05.12 100 USD США - 799.2500 (на 29 травня - 799.2500) 100 EUR - 1000.9008 (на 29 травня - 1004.3376) 10 RUR - 2.4910 (на 29 травня - 2.5112)
Офіційний курс НБУ на 30.05.12
100 USD США - 799.2500 (на 29 травня - 799.2500)
100 EUR - 1000.9008 (на 29 травня - 1004.3376)
10 RUR - 2.4910 (на 29 травня - 2.5112)
Облікові курси банківських металів на 30.05.12 за 10 тройських унцій (грн)
959 XAU 10 Золото - 125781.97 (на 29 травня - 126201.58)
961 XAG 10 Срібло - 2257.88 (на 29 травня - 2279.46)
962 XPT 10 Платина - 114772.30 (на 29 травня - 115012.08)
964 XPD 10 Паладій - 48434.55 (на 29 травня - 47795.15)
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