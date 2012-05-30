В Ашхабаді розпочалося засідання Ради голів урядів країн СНД
09:24, 30 травня 2012Різне
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В Ашхабаді (Туркменістан) розпочалося засідання Ради голів урядів країн СНД.
Як передає кореспондент УНІАН, засідання проходить у вузькому форматі в «Білому залі» готелю «Огузкент». Потім засідання продовжиться в розширеному складі у «Великому залі» готелю.
Перед початком засідання прем'єр-міністр України Микола Азаров провів коротку бесіду з Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухаммедовим.
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