ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 30 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Правоохоронці відлякали аграріїв від держдотацій: на пересівання озимих взяли тільки 10% від запропонованого» пише: 300 млн гривень, виділених держбюджетом на компенсації за пересів загиблих озимих, не користуються попитом з боку адресатів. Ентузіазм аграріїв знижують перевірки правоохоронців, що йдуть "в комплекті" з дотацією...

http://delo.ua/business/pravoohraniteli-otpugnuli-agrariev-ot-gosdotacij-na-peresev-ozi-178551/

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Також «Діло» у публікації «Навіщо Румунія йде на поступки Україні» пише: Бухарест може відтворити Велику Румунію - спочатку Придністров'я підтягнеться до Молдови, а потім Молдова буде включена до складу Румунії. Придністров'я орієнтується на Росію, тому Румунії знадобився саме такий союзник, як Україна...

http://delo.ua/world/zachem-rumynija-idet-na-ustupki-ukraine-178560/

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Видання «Комерсант» в публікації «Відділення поліції» пише: в Україну вже в 2013 році може бути створена фінансова поліція за прикладом низки європейських країн, де ця структура підпорядкована міністерству фінансів ...

http://www.kommersant.ua/doc/1946429

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Також «Комерсант» у публікації «Влада пішла по групах» повідомляє: легалізація ринку покупок в групах фактично призведе до його знищення. Нацкомфінпослуг підготувала проект ліцензійних умов, в результаті введення яких вже в 2013 році з десятка компаній на ринку залишиться не більше двох-трьох, обурюються його учасники...

http://www.kommersant.ua/doc/1946566

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Газета "Сьогодні" в публікації «Екологічна НП в Донбасі: море розмиває берег - будинки людей під загрозою» пише: кілька будинків от-от впадуть в Азовське море, а в туристів немає місця, де позасмагати...

http://www.segodnya.ua/news/14385042.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Хто спонсорує Фонд боротьби з корупцією Навального» пише: Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального оприлюднив список спонсорів, які пожертвували йому 4,4 млн руб. Серед них топ-менеджери «Росгосстраха» і «Альфа-груп» ...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1797214/16_druzej_navalnogo

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Видання «Известия» в публікації «Кавказ хоче «повісити» на державу ще більше курортів» пише: регіони відмовляються погоджувати початкову концепцію і просять розширення туристичного кластеру. Остаточний бізнес-план буде готовий не раніше вересня...

http://www.izvestia.ru/news/525921

(УНІАН)