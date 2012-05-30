Медведєв: ратифікація договору про ЗВТ СНД – найважливіша умова подальшої інтеграції

Москва. Ратифікація Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД є найважливішою умовою подальшої інтеграції країн Співдружності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав, виступаючи на засіданні Ради голів урядів СНД в Ашхабаді.

Д.Медведєв підкреслив, що має намір продовжувати зусилля щодо вдосконалення взаємодії й задіює всі способи для того, щоб інтеграція проходила максимально інтенсивно, приносила конкретні результати, була не паперовою, а наочною й змістовною.

«Однією з найважливіших умов нашої подальшої інтеграції я бачу подальший розвиток угод і ратифікаційних процедур за Договором про зону вільної торгівлі країн СНД. Зрештою це вигідно всім нам, тому ми вітаємо максимально широке означення кола його учасників, приєднання до цього договору інших країн», - сказав Д.Медведєв.

Глава російського уряду повідомив, що про це йшлося в ході обговорення теми у вузькому складі. Він навів показники обсягів взаємної торгівлі, яка є індикатором самопочуття економік.

«Взаємна торгівля країн СНД у 2011 році збільшилася на 36%, а в абсолютному виразі вона наблизилася до порогу 300 млрд доларів», – сказав він, зазначивши, що це не межа.

За його словами, навіть сама по собі ця цифра показує потенціал інтеграційної взаємодії й відносин в економічній сфері. На думку Д.Медведєва, це особливо важливо в той час, коли світова економіка, її самопочуття залишає бажати кращого.

«Я вперше представляю Росію в цій якості й, звичайно, хотів би підтвердити безперечний пріоритет нашої країни в оцінці ключового напрямку інтеграції країн СНД. Особливу значущість має торгово-економічне співробітництво», – підкреслив російський прем'єр, відзначивши, що чималу роль відіграє гуманітарне співробітництво й культурні зв'язки.

У цьому Д.Медведєв вбачає «не лише драйвер розвитку країн СНД, але й запоруку стабільного й безпечного розвитку регіону в цілому».

«Це неодмінна умова для підйому економічного розвитку, вирішення нагальних завдань, які стоять у соціально-економічній сфері й, зрештою, це створює умови для покращення якості життя великої кількості людей», – уточнив він.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизстан. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Разом із тим, було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

Документ повинен набути чинності після закінчення 30 днів із дати отримання депозитарієм третього повідомлення про виконання сторонами, що підписали його, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності.

Проте в України з'явилися зауваження до угоди, які полягають у нерівності умов, що стосуються введення торгових обмежень країнами Митного союзу та іншими членами СНД.

Верховна Рада досі не ратифікувала угоду.

2 квітня 2012 року на той час Президент Росії Д.Медведєв підписав закон про ратифікацію угоди.

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