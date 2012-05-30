Ашхабад. Наступне засідання Ради глав урядів країн СНД відбудеться у вересні в Ялті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконавчий секретар СНД Сергій Лебедєв під час сьогоднішнього засідання Ради глав урядів СНД, яке відбувається в Ашхабаді (Туркменістан).

«Під час засідання у вузькому складі за пропозицією України було вирішено провести чергове засідання глав урядів СНД у вересні цього року в Ялті», - сказав С.Лебедєв.

Він додав, що точну дату проведення засідання буде визначено пізніше.

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