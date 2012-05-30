Пшонка обіцяє: з 1 червня до перевірок підприємців не залучатимуть спецпідрозділи

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка обіцяє з 1 червня припинити залучення спецпідрозділів до перевірок суб’єктів підприємницької та господарської діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Пшонка заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Окремо скажу про застосування спецзасобів. Так звані маски-шоу для пересічних громадян України це стало страхіттям. Чи недостатньо процесуальних можливостей – обов’язково треба ховатися під ці маски-шоу? З 1 червня цього не буде. Буде моє розпорядження і хай тільки спробують його не виконати», - сказав В.Пшонка.

При цьому він зауважив, що залучення спецпідрозділів до перевірок має бути виключно в поодиноких випадках, і тільки з дозволу прокурорів областей або їхніх заступників. «Тільки прокурори областей і їх заступники будуть давати дозволи на ці маски-шоу», - запевнив В.Пшонка.