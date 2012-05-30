Азаров і Медведєв 27 червня зустрінуться у Донецьку

Москва. 27 червня в Донецьку прем'єр-міністри України і Росії Микола Азаров і Дмитро Медведєв проведуть засідання Комітету з торговельно-економічної співпраці Міждержавної українсько-російської комісії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду РФ за підсумками зустрічі М.Азарова і Д.Медведєва в Ашхабаді.

Як повідомив М.Азаров на брифінгу українським журналістам, «це буде комітет, який готуватиме проведення в липні (засідання) Міждержавної комісії на рівні Путін – Янукович».

Він повідомив, що під час засідання комітету планується детально розглянути питання, «які ми порушували в суботу на зустрічі в Росії, щоб вони до 27 червня одержали своє рішення або, у крайньому разі, намітилися шляхи до їх вирішення, які були б оформлені домовленостями в документі».

Д.Медведєв і М.Азаров на зустрічі в Ашхабаді також обговорили питання співпраці в авіакосмічній галузі.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня посол України в РФ Володимир Єльченко повідомив, що президенти України і Росії Віктор Янукович і Володимир Путін зустрінуться в середині липня в Ялті в рамках засідання Міждержавної українсько-російської комісії.