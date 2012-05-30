Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Комітет з реформування і розвитку Збройних сил України та оборонно-промислового комплексу.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Комітет є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

Основними завданнями комітету є здійснення аналізу потенційних і реальних загроз національним інтересам України у воєнній сфері; діяльності ЗСУ, інших військових формувань, їхньої готовності виконувати завдання у сфері оборони держави; результатів реалізації державних оборонних програм; стану вітчизняного оборонно-промислового комплексу; практики застосування законодавства з питань оборони.

Також комітет має здійснювати підготовку та подавати на розгляд Президенту та за його дорученням - Раді національної безпеки і оборони України пропозиції щодо удосконалення державної політики у сфері оборони держави; реформування і розвитку ЗСУ та ОПК, у тому числі підвищення ефективності оборонно-промислового комплексу і конкурентоспроможності товарів військового призначення та подвійного використання тощо.

Головою комітету є Президент України. Виконавчим секретарем комітету є за посадою секретар РНБО. Заступником виконавчого секретаря комітету є за посадою директор Національного інституту стратегічних досліджень.

Персональний склад комітету затверджується Президентом за поданням виконавчого секретаря комітету.

Рішення комітету приймаються шляхом відкритого голосування, більшістю від його складу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.