Європарламент вітає переговори про ЗВТ з країнами “Східного партнерства”

Брюссель. Комітет з питань міжнародної торгівлі Європарламенту вітає проведення переговорів щодо створення зон вільної торгівлі з країнами-учасницями “Східного партнерства”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні на засіданні Комітету проекті доповіді щодо торговельних аспектів “Східного партнерства”.

“(Європарламент – УНІАН) визнає, що глибокі та всебічні зони вільної торгівлі є важливим торговельним інструментом для розвитку довгострокових відносин Європейського Союзу з третіми країнами; визнає вплив глибоких та всебічних зон вільної торгівлі на глобальне функціонування торговельних партнерів ЄС, яке перевищує виключно торговельні відносини, впливаючи також на стан демократії, верховенство права та інші спільні стандарти”, - написано у проекті доповіді.

У документі зазначається, що зони вільної торгівлі з країнами-східними партнерами не є допомогою цим країнам, а взаємовигідними двосторонніми торговельним угодами.

Разом з тим члени Комітету зазначили, що успіх зон вільної торгівлі значною мірою залежатиме від належної реалізації домовленостей, що, на думку депутатів, може бути досягнуто лише у відкритому, прозорому та не корупційному бізнес-середовищі.

При цьому в проекті доповіді констатується, що стабільність та процвітання в країнах-сусідах – в інтересах самого ЄС.

У проекті доповіді також висловлюється позиція Європарламенту щодо окремих країн-учасниць “Східного партнерства”.

Так, у частині, присвяченій Україні, члени Комітету привітали завершення переговорів щодо укладення угоди про вільну торгівлю з Україною, але, водночас, висловили жаль у зв’язку з затримкою із підписання угоди про асоціацію, яка включає в себе і угоду про зону вільної торгівлі.

У документі депутати зазначили, що успішна реалізація угоди про вільну торгівлю залежатиме від політичної волі та адміністративної здатності реалізувати усі положення угоди вчасно і акуратно.

“(Європарламент – УНІАН) вважає, що це – серйозний виклик для України”, - сказали депутати.

При цьому депутати зазначили, що економічні, політичні та інституційні реформи в Україні мають бути прискорені за участю громадянського суспільства, і проводитися більш глобально та бути більш узгодженими.

Крім того, європарламентарії висловили стурбованість негативними сигналами щодо стану бізнес- та інвестиційного клімату в Україні, а також щодо існування системних проблем, таких як бар’єри з доступу на ринок, адміністративні дозволи, надмірна кількість адміністративних перевірок, непрозора податкова та митні системи, нестабільна та непрозора юридична система, слабка і корумпована адміністрація та судова система, монополізація інфраструктури та недостатній захист прав інтелектуальної власності. У зв’язку з цим депутати пропонують закликати Україну до подальших реформ з метою усунення цих перешкод для вільного і чесного ведення бізнесу та торгівлі.

Схвалений сьогодні проект доповіді буде винесений на голосування до сесійної зали Європарламенту на одній з наступних сесій.

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