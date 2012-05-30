Янукович затвердив склад Українсько-Російської міждержавної комісії

Президент України Віктор Янукович затвердив персональний склад української частини Українсько-Російської міждержавної комісії.Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Згідно з указом, головою комісії буде Президент. Заступником голови, головою української частини Комітету з питань економічного співробітництва призначено прем'єр-міністр України Миколу Азарова.

Секретарем української частини Комісії призначено главу Адміністрації Президента України Сергія Льовочкіна

Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко буде головою української частини Підкомітету з міжнародного співробітництва, перший заступник міністра закордонних справ України Руслан Демченко - головою української частини Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України.

Міністр оборони України Дмитро Саламатін - голова української частини Підкомітету з питань безпеки, міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник - голова української частини Підкомітету з питань гуманітарного співробітництва. Також до складу комісії увійшов радник Президента України – керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України Андрій Гончарук.

Указом головам українських частин Комітету з питань економічного співробітництва, Підкомітету з питань безпеки, Підкомітету з міжнародного співробітництва, Підкомітету з питань гуманітарного співробітництва, Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України Українсько-Російської міждержавної комісії доручено затвердити персональні склади відповідних українських частин.

Кабінету міністрів України, згідно з указом, має вжити заходів щодо забезпечення діяльності українських частин робочих органів Українсько-Російської міждержавної комісії.

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