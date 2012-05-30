Анонс на 31 травня

* У рамках Міжнародної конференції «Побудова сучасної стратегії боротьби з фінансовими (податковими) злочинами», яка пройде 31 травня - 1 червня в м. Ірпінь Київської області, відбудеться прес-конференція за участю першого заступника голови ДПС України - начальника податкової міліції Андрія Головача. У роботі Міжнародної конференції візьмуть участь представники податкових/фіскальних поліцій із Бельгії, Великобританії, Грузії, Естонії, Ізраїлю, Казахстану, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі. Також конференцію відвідають представники Європолу. Основна мета - визначення єдиного підходу до формування сучасної системи протидії економічній злочинності (конференц-комплекс Національного університету ДПС України). Потрібна акредитація. Телефони: 247-34-44, 247-81-27; e-mail: cat@sta.gov.ua.

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання Уряду планується проведення брифінгів за участю міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолія Близнюка, голови Держагентства з питань науки, інновацій та інформатизації Володимира Семиноженка, голови правління ВАТ «Державний ощадний банк України» Сергія Подрєзова.

* Відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегія державної кадрової політики - основа модернізації країни». Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, заст.голови АПУ Олег Рафальський, президент Національної академії держуправління при Президентові України Юрій Ковбасюк, незалежний експерт Освітнього Агентства Європейського Союзу EACEA (Брюссель, Бельгія) Карлхайнс Дюрр, голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко, директор Державного центру зайнятості Петро Петрашко.

* Круглий стіл на тему: "Ліки для українських пацієнтів - гарантія якості" та брифінг за результатами круглого столу. Учасники: Дмитро Шерембей, голова БФ "Дорадча рада спільнот з питань доступу до лікування в Україні", Дмитро Подтуркін, радник міністра охорони здоров'я України, Сергій Сур, директор з досліджень і розробок корпорації «Артеріум», а також пацієнти, що постраждали від вживання неякісних лікарських препаратів. Будуть обговорені основні проблеми введення в Україні міжнародних стандартів якості медичних препаратів - перекваліфікації ВООЗ. Крім того, вперше в історії України пацієнти і МОЗ підпишуть резолюцію про обов'язкове введення в Україні з 2015 року стандартів якості ліків, визначених Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Кримський курортний сезон-2012". Обговорюватимуться питання: готовність Криму прийняти українських туристів; новинки курортного сезону-2012; про хід курортно-туристичної реформи в Криму. Учасники: Георгій Псарьов, заступник Голови Ради міністрів АР Крим та Олександр Лієв, міністр курортів і туризму АР Крим (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: +38 095 742 19 13. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться конференція «Сприяння економічному розвитку малих міст України». Захід спільно з Минрегионом України та за підтримки Німецького товариства технічного співробітництва (GIZ) проводить Асоціація малих міст України. На конференції представлять кращий досвід стратегічного планування економічного розвитку малих міст. До участі запрошені представники Мінекономіки і торгівлі України, Мінфіну України та Мінрегіонрозвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, міських голів малих міст Київської, Кіровоградської, Полтавської, Житомирської, Чернігівської, Черкаської областей.

* Круглий стіл на тему: «Агробізнес і держава: протистояння чи співпраця?». Організатор: Видавництво "Юридична практика". Учасники: Григорій Калетник, голова Комітету ВР України з питань аграрної політики та земельних відносин; Григорій Смітюх, народний депутат України, один з авторів законопроекту про ринок земель; Василь Черній, народний депутат України; Сергій Кваша, директор Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Мінагрополітики України; Артем Кадомський, перший заст.голови Держагентства земельних ресурсів; Андрій Тарнопольський, ген.директор, керівник технічних програм Центру державного земельного кадастру; Сергій Стоянов, ген.директор Української аграрної конфедерації та ін.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Проблеми фітосанітарії: національні загрози і ризики». В Україні загрозливих масштабів досяг нелегальний оборот особливо токсичних пестицидів, що загрожує здоров'ю людей та чистоті навколишнього середовища, призводить до численних проблем не тільки в економічному секторі, а й у суспільстві в цілому. Під час прес-конференції представники фумігаційної галузі України оприлюднять відкрите Звернення до Президента України та Уряду України про нецивілізоване функціонування та нестабільних умовах ведення господарської діяльності в сфері фітосанітарії. Учасники: голова правління Української асоціації фумігації та захисту рослин Євген Калінін, президент ВГО «Фумігаційна асоціація» Тамара Підберезняк, начальник Головної державної інспекції захисту рослин України Олександр Токар (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 050 810 84 37, fum_asociacia@ukr.net. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Тенденції та перспективи розвитку ринку поштових послуг в Україні». Питання: Ситуація й основні тенденції на українському ринку директ-маркетингу та поштових послуг. Сучасна структура ринку. Новий сегмент ринку - «фулфілмент»: досвід сусідніх країн, перспективи розвитку в Україні. Безпека та надійність поштового обслуговування: міф чи реальність? Сучасні технології передпоштового обслуговування. Про те, як розвивається ситуація на ринку поштових послуг України, про головні тенденції, перспективи і нові сегменти, а також про проблематику ринку і про використання сучасних технологій розкажуть експерти галузі: Людмила Силантьєва, директор компанії «Всеукраїнський поштовий сервіс»; Тетяна Охременко, керівник відділу листів «Всеукраїнський поштовий сервіс»; Галина Зелена, керівник відділу посилок «Всеукраїнський поштовий сервіс»; Олена Петіна, керівник комерційного відділу «Всеукраїнський поштовий сервіс». Журналістам також продемонструють приклади нестандартних поштових відправлень і процес упаковки листів та посилок у реальному часі (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: (044) 200-25-03-04, e-mail: public@publicity.com.ua.

* Прес-конференція на тему: «Безпека та ризик-менеджмент у лотерейному бізнесі». Організатори: Оператор державних лотерей МСЛ, Всесвітня лотерейна асоціація і Європейська лотерейна асоціація. Учасники: Євген Власенко, ген.директор компанії МСЛ; Тьєррі Пюжоль, голова Ради безпеки та ризик-менеджменту Всесвітньої лотерейної асоціації; Бернадет Лобжуа, ген.секретар Європейської лотерейної асоціації. Будуть висвітлені питання ефективності контролю, рівня захисту і стандартів безпечного управління на сучасному лотерейному ринку України, а також світової практики в організації безпеки лотерейного бізнесу.

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