ТОП-10 (30 травня)

Основним покупцем валютних ОВДП на вчорашньому аукціоні міг виступати ВТБ - експерт

«Лабораторія Касперського» і МСЕ виявили новий вид кіберзброї

Соціальна мережа Facebook після виходу на біржу подешевшала на 25 млрд дол.

Нацбанк спростив правила обміну валюти на період Євро-2012

КНДР внесла поправку до Конституції, проголосивши себе ядерною державою

«Газпром»: одномоментного припинення українського транзиту не буде

Медведєв: ратифікація договору про ЗВТ СНД – найважливіша умова подальшої інтеграції

Азаров і Медведєв 27 червня зустрінуться у Донецьку

Капітальні інвестиції України в I кварталі зросли на 23,2%

Українські газосховища вбережуть Європу від проблем з недопоставками газу Росією - Бойко

***

Основним покупцем валютних ОВДП на вчорашньому аукціоні міг виступати ВТБ - експерт

Основним покупцем номінованих у валюті облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на вчорашньому аукціоні міг виступати російський «Внешторгбанк» (ВТБ), вважає аналітик компанії "Інвестиційний капітал Україна» Тарас Котович.

Він зазначив, що напередодні розрахунків за кредитом, залученим Україною у ВТБ, термін повернення якого настає протягом найближчих двох тижнів, вчора Мінфін залучив кошти приблизно на четверту частину виплати, «що буде сприяти успішному вирішенню боргових виплат за зовнішнім боргом у червні».

«Спочатку Мінфін оголосив пропозицію шести різних облігацій, максимально дотримуючись графіка, проте один із майбутніх інвесторів, ймовірно, був зацікавлений в розміщенні саме 3-річної облігації, а не з терміном погашення через 2,6 року. І це могло стати причиною додаткової пропозиції ще одного випуску облігацій, номінованих у доларах США»- говорить Т.Котович.

Експерт повідомив, що з трьох випусків ОВДП, номінованих у гривні, попит був лише на 12-місячну облігацію і 3-річну індексовану в гривні облігацію.

При цьому Мінфін знову не задовольнив неконкурентну заявку на 12-місячну облігацію. У той же час, було розміщено 50 млн грн облігацій з індексацією на курс гривня/долар.

Основні ж запозичення в доларах США були здійснені шляхом розміщення трьох випусків облігацій. Найбільший обсяг був залучений за 12-місячною облігацією в сумі 235,07 млн дол, а ще дві довші облігації були розміщені майже в рівних обсягах: 2-річну облігацію було розміщено в сумі 150,04 млн дол, а 3-річну - на суму 150 млн дол.

«Всього Мінфін залучив 535,17 млн дол за ставками 8,90-9,45%, що дозволило йому частково рефінансувати майбутні червневі валютні виплати. У той же час, враховуючи заяви, що кредит буде частково оформлений валютними ОВДП, основним покупцем міг виступати сам ВТБ, як безпосередньо, так і через місцеве представництво банку »- вважає Т.Котович.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на аукціоні з продажу ОВДП у вівторок, 29 травня, залучив до державного бюджету 4,327 млрд грн (за курсом НБУ).

Дана сума залучення є рекордною для аукціонів з продажу ОВДП, проведених Мінфіном у 2012 році.

23 травня міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко повідомив, що Кабмін вирішив випустити ОВДП на 1 млрд дол для погашення кредиту ВТБ.

21 травня джерело у фінансових колах повідомило УНІАН, що Мінфін погодив з керівництвом ВТБ схему погашення кредиту в розмірі 2 млрд дол, термін погашення якого минає в червні.

За інформацією джерела, згідно з домовленістю, 500 млн дол суми кредиту буде погашено «живими» грошима, для погашення 500 млн дол буде залучений новий кредит ВТБ; ще 1 млрд дол буде рефінансований шляхом випуску цінних паперів.

При цьому джерело повідомило, що умови виділення кредиту та розміщення паперів на сьогоднішній день ще обговорюються.

Довідка УНІАН. Україна отримала від російського «Внешторгбанка» кредит на 6 місяців у розмірі 2 млрд дол для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних. За умовами його надання, кредит може бути продовжений тричі на термін 6 місяців.

Прем'єр-міністр Україна Микола Азаров в листопаді 2011 року заявляв, що починається процес переоформлення кредиту ВТБ в довгостроковий кредит під облігації українського уряду.

У грудні 2011 року Україна продовжила на шість місяців кредитну угоду з російським «Внешторгбанком» (ВТБ) на суму 2 млрд дол.

У Плані управління державним боргом на II квартал 2012 року, оприлюдненому 11 квітня на сайті Мінфіну, передбачається що в червні ц.р. повинен бути погашений кредит на 2 млрд дол, залучений урядом два роки тому від російського «Внешторгбанка» для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних.

***

«Лабораторія Касперського» і МСЕ виявили новий вид кіберзброї

«Лабораторія Касперського» і Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) виявили складну шкідливу програму, яка зараз активно використовується в ряді країн як кіберзброя.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Лабораторії Касперського».

Як наголошують у повідомленні, «за складністю і функціоналу шкідлива програма перевершує всі раніше відомі види загроз».

Шкідлива програма була виявлена «Лабораторією Касперського» під час дослідження, ініційованого Міжнародним союзом електрозв'язку (МСЕ).

Програма, визначена захисними продуктами «Лабораторії Касперського» як Worm.Win32.Flame, розроблена для ведення кібершпіонажу. Вона дозволяє викрадати важливі дані, в тому числі інформацію, виведену на монітор, інформацію про системи - об'єкти атак, файли, що зберігаються на комп'ютері, контактні дані користувачів і навіть аудіозаписи розмов.

Незалежне дослідження було розпочато з ініціативи МСЕ після серії інцидентів з іншою, поки що невідомою шкідливою програмою під кодовою назвою Wiper, яка знищувала дані на комп'ютерах в країнах Західної Азії. Цю шкідливу програму ще тільки треба виявити, однак під час аналізу інцидентів фахівці «Лабораторії Касперського» у співпраці з МСЕ виявили новий вид шкідливої програми, зараз відомої як Flame. За попередніми результатами, ця програма активно використовується вже більше двох років, з березня 2010 року. Через свою виняткову складність і спрямованість на конкретні цілі до цього моменту вона не могла бути виявлена жодним захисним продуктом.

Хоча Flame відрізняється за своїми характеристиками від шкдливих програмам Duqu і Stuxnet, які раніше використовували в якості кіберзброї, такі факти як географія атак, використання специфічних вразливих місць в ПО, а також те, що метою атак стають тільки певні комп'ютери, вказують на те, що Flame відноситься до тієї ж категорії складної кіберзброї.

Як зазначив генеральний директор «Лабораторії Касперського» Євген Касперський, вже протягом декількох років «небезпека військових операцій в кіберпросторі є однією з найбільш серйозних тем інформаційної безпеки». Він вважає, що Stuxnet і Duqu були ланкам одного ланцюга кібератак, їх застосування викликало заклопотаність у зв'язку і можливою перспективою розв'язання кібервійн у всьому світі, «програма Flame, цілком ймовірно, є ще одним етапом такої війни».

Важливо розуміти, зазначив Є.Касперский, що подібну кіберзброю легко може бути спрямовано проти будь-якої держави, окрім того, до кібервійни, на відміну від традиційних, розвинені країни виявляються найбільш вразливими.

За даними головного антивірусного експерта "Лабораторії Касперського» Олександра Гостєва, один із найбільш тривожних фактів щодо кібератаки, яка проводиться за допомогою Flame, полягає в тому, що вона в даний момент знаходиться в активній стадії, і ті, хто її проводять, «постійно ведуть спостереження за зараженими системами, збирають інформацію і вибирають нові об'єкти для досягнення своїх, невідомих нам цілей».

Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» - найбільший в Європі виробник систем захисту від шкідливого і небажаного ПЗ, хакерських атак і спаму. За підсумками 2011 року виручка перевищила 612 млн доларів США.

***

Соціальна мережа Facebook після виходу на біржу подешевшала на 25 млрд дол.

Ринкова капіталізації всесвітньої соціальної мережі Facebook з моменту виходу на біржу 18 травня знизилася на 25 мільярдів доларів, відображаючи сумніви інвесторів у здатності компанії забезпечити високі доходи в технологічно мінливому світі.

Відповідно до прогнозів скептиків, які називали первинне розміщення акцій (IPO) Facebook «мильною бульбашкою», ціна акцій соціальної мережі на американській біржі NASDAQ, згідно з біржовими даними, впала на закриття дня 29 травня до 28,84 долара США. При цьому падіння лише за один вівторок склало 9,62%, а з моменту IPO - більше 24%.

Аналітики вже підрахували, що втрати в капіталізації, оціненої спочатку в 104,2 мільярда доларів, Facebook Inc. приблизно дорівнюють ринковій вартості організатора цього розміщення американського банку Morgan Stanley. Для порівняння, доходи держбюджету України на 2012 рік плануються на рівні еквівалента 45,8 млрд доларів.

Минулого тижня агентство УНІАН повідомляло, що в додаток до падіння котирувань своїх акцій соціальна мережа постала перед необхідністю захищати свою честь в американських судах. Кілька приватних інвесторів та юридична компанія звинуватили Facebook у наданні недостовірної інформації про свій фінансовий стан.

При цьому американські фінансові регулятори, зокрема Комісія з регулювання фінансових ринків, заявили про намір перевірити процес розміщення акцій Facebook.

На тлі цих негативних новин інвестори і аналітики почали висловлювати побоювання, що соціальна мережа, яка має у всьому світі більше 900 мільйонів користувачів, буде зазнавати труднощів з роботою на смартфонах та інших мобільних пристроях і монетизацією реклами на них.

На їхню думку, для того, аби довести ринку свою здатність швидко пристосовуватися до вимог мінливого світу Facebook може взяти курс на створення власного телефону, і постаратися купити за суму близько 1 мільярд доларів норвезького розробника мобільного програмного забезпечення Opera.

За інформацією впливової газети New York Times, глава Facebook Марк Цукерберг може зробити ставку на створення окремої моделі телефону, і найбільш простий шлях для цього – покупка канадської компанії Research in Motion, яка втрачає ринок.

"Вони явно дивляться на смартфони і намагаються досягти більшої вертикальної інтеграції... Вони не хочуть бути просто ще одним додатком на платформах Google або Apple", - цитує агентство Reuters Райана Джекоба з Jacob Internet Fund.

Довідка УНІАН. Соціальна мережа Facebook, штаб-квартира якої розташована в Каліфорнії, була створена вісім років тому студентом Гарварду Марком Цукербергом. В даний час кількість її постійних користувачів більше 900 мільйонів осіб. У 2012 році інвестиційні аналітики очікують зростання виручки Facebook Inc. до 6,1 млрд доларів з 3,7 млрд доларів в 2011 році.

Під час найбільшого в історії світового фондового ринку публічного розміщення акцій 18 травня Facebook Inc. залучила 16 мільярдів доларів при загальній капіталізації самої компанії на рівні 104,2 мільярда доларів.

***

Нацбанк спростив правила обміну валюти на період Євро-2012

Національний банк України спростив правила обміну готівкової валюти на період проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу - з 1 червня до 10 липня 2012 року.

Спрощення порядку обміну валюти закріплене постановою НБУ № 207 від 24 травня 2012 року. Постанова набуває чинності з 1 червня 2012 року.

У документі вказується, що зміни впроваджуються з метою забезпечення вільного обміну іноземної валюти нерезидентами - організаторами, учасниками, гостями фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні.

Згідно з постановою НБУ, упродовж зазначеного періоду банки (фінансові установи) здійснюють операції з купівлі у фізичних осіб-нерезидентів готівкової іноземної валюти без оформлення довідки-certificate за формою №377.

При цьому встановлюється, що квитанції за формами №377-А і №377-К про здійснення валютообмінної операції є підставою для проведення до 10 липня 2012 року фізособами-нерезидентами зворотного обміну невикористаних гривень на готівкову інвалюту за умови пред'явлення документа, що засвідчує особу і підтверджує її резидентність.

Також вказується, що перший примірник цих квитанцій залишається в касі банку (фінансової установи) або в пункті обміну іноземної валюти, в якому здійснено зворотний обмін.

Крім цього, НБУ зобов'язав банки (фінансові установи) розмістити в касах і в пунктах обміну валюти в доступному для огляду клієнтами місці інформацію українською та іноземними мовами щодо можливості здійснення фізособами-нерезидентами зворотного обміну невикористаних готівкових гривень на інвалюту за умови пред'явлення квитанції за формою №377-А чи №377-К і документа, що посвідчує особу і підтверджує її резидентність.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк постановою № 278 зобов'язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютообмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис грн при пред'явленні документа, який засвідчує особу. При проведенні операцій понад зазначеної суми працівник банку також має зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, який засвідчує особу), дату видачі і орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).

***

КНДР внесла поправку до Конституції, проголосивши себе ядерною державою

КНДР у своїй Конституції проголосила себе "ядерною державою", внісши відповідну поправку.

Про це сьогодні повідомило пропхеньянське інформаційне агентство Тьосен цусін, що базується в японській столиці, передає ІТАР-ТАСС.

Подібні зміни в Конституції КНДР аналітики агентства пов'язують з бажанням Пхеньяну добитися міжнародного визнання як ядерної держави. Поправку до Конституції було внесено на сесії Верховних народних зборів КНДР у квітні цього року.

За даними Тьосен цусін, північнокорейська Конституція тепер називається не "Конституція Кім Ір Сіна", а "Конституція Кім Ір Сіна - Кім Чен Іра". Тим самим новий північнокорейський лідер Кім Чен Ін віддав дань пошани своєму батькові, який раптово помер наприкінці минулого року. Тим часом, на конференції Трудової партії Кореї 11 квітня за Кім Чен Іром вже було навіки закріплено пост генерального секретаря ТПК.

Конституцію КНДР було прийнято на першій сесії Верховних народних зборів КНДР п'ятого скликання 27 грудня 1972 року. До теперішнього часу зміни до неї вносилися лише один раз - в квітні 1992 року.

***

«Газпром»: одномоментного припинення українського транзиту не буде

Введення в експлуатацію «Північного потоку» не означає одномоментне припинення українського транзиту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав заступник голови правління ВАТ «Газпром», генеральний директор ТОВ «Газпром експорт» Олександр Медведєв в інтерв'ю корпоративному журналу «Газпром» (№5).

«Але важливо розуміти, що введення в дію «Північного потоку» не означає одномоментне припинення українського транзиту. З 55 млрд куб. м за рік - а саме стільки становитиме максимальна потужність балтійського трубопроводу після запуску другої гілки - не менше 20 млрд куб. м газу постачатимуться за новими контрактами», - сказав О.Медведєв.

Він підкреслив, що Україна - найбільший транзитер російського газу, 80% наших експортних потоків проходить через цю країну. І цілком розумно прагнення «Газпрому» мінімізувати ризик залежності від транзитного монополіста, тим паче, на жаль, історія наших взаємин в цій частині далеко не безхмарна, зазначив О.Медведєв.

«Наша основна мета - забезпечити надійний безперервний потік газу до європейських клієнтів. Тому ми диверсифікуємо маршрути - і «Північний», і «Південний» потоки, і «Ямал - Європа» разом підвищують гнучкість і надійність наших постачань», - сказав він.

Довідка УНІАН. «Північний потік», завдовжки 1,2 тисячі кілометрів, вже постачає російський газ до Німеччини. Проект «Північний потік» реалізує спільне підприємство Nord Stream AG. Зараз частки в компанії Nord Stream AG розподілені таким чином: ВАТ «Газпром» - 51%, Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas - по 15,5%, Gasunie і GDF Suez - по 9%.

Комерційні постачання газу першою гілкою «Північного потоку» розпочалися 8 листопада 2011 року.

18 квітня достроково завершилося укладання другої гілки газопроводу «Північний потік». До кінця 2012 року, після закінчення пуско-налагоджувальних робіт і заповнення технічним газом, гілка буде готова до початку постачань газу в Європу.

Після виходу на проектну потужність обох гілок продуктивність «Північного потоку» складе 55 млрд куб. м газу за рік.

***

Медведєв: ратифікація договору про ЗВТ СНД – найважливіша умова подальшої інтеграції

Ратифікація Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД є найважливішою умовою подальшої інтеграції країн Співдружності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав, виступаючи на засіданні Ради голів урядів СНД в Ашхабаді.

Д.Медведєв підкреслив, що має намір продовжувати зусилля щодо вдосконалення взаємодії й задіює всі способи для того, щоб інтеграція проходила максимально інтенсивно, приносила конкретні результати, була не паперовою, а наочною й змістовною.

«Однією з найважливіших умов нашої подальшої інтеграції я бачу подальший розвиток угод і ратифікаційних процедур за Договором про зону вільної торгівлі країн СНД. Зрештою це вигідно всім нам, тому ми вітаємо максимально широке означення кола його учасників, приєднання до цього договору інших країн», - сказав Д.Медведєв.

Глава російського уряду повідомив, що про це йшлося в ході обговорення теми у вузькому складі. Він навів показники обсягів взаємної торгівлі, яка є індикатором самопочуття економік.

«Взаємна торгівля країн СНД у 2011 році збільшилася на 36%, а в абсолютному виразі вона наблизилася до порогу 300 млрд доларів», – сказав він, зазначивши, що це не межа.

За його словами, навіть сама по собі ця цифра показує потенціал інтеграційної взаємодії й відносин в економічній сфері. На думку Д.Медведєва, це особливо важливо в той час, коли світова економіка, її самопочуття залишає бажати кращого.

«Я вперше представляю Росію в цій якості й, звичайно, хотів би підтвердити безперечний пріоритет нашої країни в оцінці ключового напрямку інтеграції країн СНД. Особливу значущість має торгово-економічне співробітництво», – підкреслив російський прем'єр, відзначивши, що чималу роль відіграє гуманітарне співробітництво й культурні зв'язки.

У цьому Д.Медведєв вбачає «не лише драйвер розвитку країн СНД, але й запоруку стабільного й безпечного розвитку регіону в цілому».

«Це неодмінна умова для підйому економічного розвитку, вирішення нагальних завдань, які стоять у соціально-економічній сфері й, зрештою, це створює умови для покращення якості життя великої кількості людей», – уточнив він.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизстан. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Разом із тим, було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

Документ повинен набути чинності після закінчення 30 днів із дати отримання депозитарієм третього повідомлення про виконання сторонами, що підписали його, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності.

Проте в України з'явилися зауваження до угоди, які полягають у нерівності умов, що стосуються введення торгових обмежень країнами Митного союзу та іншими членами СНД.

Верховна Рада досі не ратифікувала угоду.

2 квітня 2012 року на той час Президент Росії Д.Медведєв підписав закон про ратифікацію угоди.

***

Азаров і Медведєв 27 червня зустрінуться у Донецьку

27 червня в Донецьку прем'єр-міністри України і Росії Микола Азаров і Дмитро Медведєв проведуть засідання Комітету з торговельно-економічної співпраці Міждержавної українсько-російської комісії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду РФ за підсумками зустрічі М.Азарова і Д.Медведєва в Ашхабаді.

Як повідомив М.Азаров на брифінгу українським журналістам, «це буде комітет, який готуватиме проведення в липні (засідання) Міждержавної комісії на рівні Путін – Янукович».

Він повідомив, що під час засідання комітету планується детально розглянути питання, «які ми порушували в суботу на зустрічі в Росії, щоб вони до 27 червня одержали своє рішення або, у крайньому разі, намітилися шляхи до їх вирішення, які були б оформлені домовленостями в документі».

Д.Медведєв і М.Азаров на зустрічі в Ашхабаді також обговорили питання співпраці в авіакосмічній галузі.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня посол України в РФ Володимир Єльченко повідомив, що президенти України і Росії Віктор Янукович і Володимир Путін зустрінуться в середині липня в Ялті в рамках засідання Міждержавної українсько-російської комісії.

***

Капітальні інвестиції України в I кварталі зросли на 23,2%

В Україні за підсумками січня-березня 2012 року обсяг освоєних капітальних інвестицій сягнув 48,123 млрд грн, що на 23,2% більше за показник січня-березня 2011 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування у I кварталі 2012 року була такою: кошти державного бюджету – 1,2 млрд грн, кошти місцевих бюджетів – 0,68 млрд грн, власні кошти підприємств і організацій – 32,07 млрд грн, кредити банків та інші позики – 6,05 млрд грн, кошти населення на індивідуальне житлове будівництво – 4,86 млрд грн, інші джерела фінансування – 3,27 млрд грн.

Основне зростання обсягів освоєних капітальних інвестицій у I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року було зафіксоване в торгівлі; ремонті автомобілів, побутових виробів і предметів особистого користування — 53,5%, в діяльності готелів і ресторанів — 52,6%, у діяльності транспорту і зв'язку — 51,9%, у будівництві — 40,3%.

При цьому спад обсягів освоєних капітальних інвестицій зафіксовано у рибальстві і вирощуванні риби — 22,6%, державному управлінні — 13,5% та освіті — 9,2%.

Структура капітальних інвестицій за видами економічної діяльності в січні-березні 2012 року була такою: сільське господарство, мисливство, лісове господарство – 2,3 млрд грн, рибальство і вирощування риби – 5,6 млн. грн, промисловість — 15,98 млрд грн, будівництво – 7,35 млрд грн, торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого користування – 5,7 млрд грн, діяльність готелів і ресторанів – 367,7 млн. грн, діяльність транспорту і зв'язку – 6,39 млрд грн, фінансова діяльність – 1,11 млрд грн, операції з нерухомістю, оренда, інжиніринг і надання послуг підприємцям – 6,78 млрд грн, державне управління – 711,8 млн. грн, освіта – 271,1 млн. грн, охорона здоров'я і надання соціальної допомоги – 288,3 млн. грн, надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури і спорту – 862,4 млн. грн.

У розрізі регіонів лідерами за темпами зростання обсягів освоєних капітальних інвестицій у січні-березні 2012 до аналогічного періоду 2011 року стали Полтавська обл. - на 84,1%, до 2,17 млрд грн, АР Крим – на 81,5%, до 3,24 млрд грн, Київська обл. - на 68,1%, до 4,14 млрд грн, Івано-Франківська обл. - на 57,3%, до 0,92 млрд грн. і Луганської обл. - на 51%, до 1,38 млрд грн. Спад зафіксовано в чотирьох областях, насамперед у Хмельницькій - на 20,3%, до 0,56 млрд грн.

Довідка УНІАН. В Україні за підсумками 2011 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 259 млрд 932,3 млн. грн, зокрема інвестицій в основний капітал – 209 млрд 130 млн. грн (без ПДВ), що на 22,4% більше за показник січня-грудня 2010 року.

***

Українські газосховища вбережуть Європу від проблем з недопоставками газу Росією - Бойко

Українські газові сховища можуть служити для зберігання газу країнами Європи і бути ефективним резервом для уникнення ситуацій з браком російського газу в періоди пікового споживання.

Про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко в інтерв'ю телеканалу CNN, повідомляє прес-служба Міненерговугілля.

«Якщо Європа проводитиме політику закачування газу в українські сховища влітку і відкачування взимку, це буде дійсно ефективним шляхом для уникнення ситуацій з недопоставкою російського газу. В Україні є дуже великі газові сховища на кордоні з Європейським Союзом», - сказав Ю.Бойко.

При цьому він відзначив, що проблема з недопоставкою російського газу, з якою зіткнулися європейські споживачі в період екстремальних холодів цього року, була викликана недостатніми обсягами поставок газу Росією.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» запропонував російському ВАТ «Газпром» укласти додаткову угоду про використання українських підземних сховищ газу (ПСГ) для забезпечення поставок російського газу до Європи.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» має 12 ПСГ загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію і виконують наступні основні функції: регулюють сезонні нерівномірності газопостачання в Україні; компенсують коливання у споживанні природного газу в європейських країнах.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН