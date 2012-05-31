Курс НБУ на 31.05.12

Офіційний курс НБУ на 31.05.12 100 USD США - 799.2500 (на 30 травня - 799.2500) 100 EUR - 994.1072 (на 30 травня - 1000.9008) 10 RUR - 2.4630 (на 30 травня - 2.4910)

Офіційний курс НБУ на 31.05.12 100 USD США - 799.2500 (на 30 травня - 799.2500) 100 EUR - 994.1072 (на 30 травня - 1000.9008) 10 RUR - 2.4630 (на 30 травня - 2.4910) Облікові курси банківських металів на 31.05.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 123783.84 (на 30 травня - 125781.97) 961 XAG 10 Срібло - 2212.32 (на 30 травня - 2257.88) 962 XPT 10 Платина - 112934.03 (на 30 травня - 114772.30) 964 XPD 10 Паладій - 47635.30 (на 30 травня - 48434.55)

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