ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 31 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «М'ясне піке: на українському ринку свинини різко знизилися обсяги виробництва» пише: темпи розвитку свинарства в Україні знизилися. Якщо в січні-квітні 2011 р. обсяги реалізації свиней у живій вазі аграрними підприємствами зросли на 34,5%, то в поточному році відбулося їх зниження на 5,2% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року...

http://delo.ua/business/mjasnoe-pike-na-ukrainskom-rynke-svininy-rezko-snizilis-obemy-178635/

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Видання «Комерсант» в публікації «Україну лікують від підвищеного тиску» пише: генпрокурор Віктор Пшонка заявив про початок серйозної боротьби з тиском контролюючих та правоохоронних органів на бізнес. У Генеральній прокуратурі (ГПУ) мають намір зменшити кількість фактових справ економічної спрямованості, а також проведених на підприємствах спецоперацій...

http://www.kommersant.ua/doc/1947307

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Також «Комерсант» в публікації «Пільгу - в кожен дім» повідомляє: сім'ї з щомісячним доходом до 21-46 тис. грн можуть розраховувати на отримання пільгових кредитів на придбання нерухомості під 3% річних. Уряд вніс відповідні зміни до програми надання соціального помешкання...

http://www.kommersant.ua/doc/1947390

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Також «Комерсант» в публікації «Цифровий торг доречний» пише: вчора перший віце-прем'єр Валерій Хорошковський обговорив з представниками громадських організацій тему корупції у сфері державних закупівель. Для боротьби з цим явищем в уряді планують перейти до електронних торгів...

http://www.kommersant.ua/doc/1946611

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Газета "Сьогодні" в публікації «Центр Києва перекритий: хто отримає заповітний пропуск на проїзд і як будемо пересуватися містом» пише: чиновники підуть в метро, а "шановні люди" хочуть отримати право на проїзд у закриту зону...

http://www.segodnya.ua/news/14385765.html

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Сайт «УНІАН-Економіка» у публікації «Врегулюване» молоко - до каші з «китайської» гречки» пише: депутати пропонують включити молоко в об'єкти цінового регулювання. Експерти стверджують, що це призведе до скорочення виробництва молока та зростання цін... Асоціація - "гречана епопея" минулого року...

http://economics.unian.net/ukr/detail/129188

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Також «УНІАН-Економіка» у публікації «НКРЕ "розводить" промспоживачів за класами...» пише: регулятор ринку електроенергетики переглядає документ, який є основою ціноутворення на електроенергію в Україні. Вигодоотримувач в особі обленерго очевидний, а промспоживачі побоюються можливої зупинки підприємств...

http://economics.unian.net/ukr/detail/129306

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Великі інтернет-компанії можуть визнати стратегічними підприємствами» пише: долю іноземних інвестицій в популярні інтернет-сервіси і будь-які друковані ЗМІ вирішуватиме прем'єр-міністр Дмитро Медведєв - така мета законопроекту, схваленого комітетом з власності Держдуми. Поки такі обмеження стосуються тільки теле- і радіомовлення та преси з тиражем понад 1 млн примірників...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1801941/premer_prismotrit

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Видання «Известия» в публікації «Депутати Європарламенту наскаржилися на Тимченка» пише: 12 парламентаріїв написали листа Володимиру Путіну і Дмитру Медведєву з проханням закрити порт Усть-Луга Геннадія Тимченка...

http://www.izvestia.ru/news/526048

(УНІАН)