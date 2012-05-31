Кабмін обмежив ввезення громадянами в Україну лікарських засобів

З 1 червня громадяни зможуть ввозити в Україну не більше 5 упаковок кожного найменування лікарських засобів.

Як повідомляється на сайті Кабінету міністрів, відповідна постанова №458, що визначає обсяги і порядок ввезення громадянами на митну територію України лікарських засобів і спеціального дитячого харчування, прийнята 23 травня 2012 року.

Зокрема, Кабмін постановив, що згідно зі статтею 370 Митного кодексу України громадяни можуть ввозити на митну територію України лікарські засоби, які переміщаються в ручній поклажі і/або в супроводжуваному чи несупроводжуваному багажі громадянина.

На одну людину можна ввезти не більше п'яти упаковок кожного найменування, окрім лікарських засобів, що містять наркотичні або психотропні речовини.

Якщо на курс лікування потрібно більше ліків, то їх можна ввезти в кількості, що не перевищує вказану в рецепті на такий лікарський засіб, що є в особи, виданому на ім'я цієї особи і завіреному печаткою лікаря і/або установи охорони здоров'я.