Пляжі Криму поділять на категорії: замість «зірок» присвоять «черепашки»

Міністерство курортів і туризму Автономної Республіки Крим має намір ввести категоризацію кримських пляжів.

Про це на прес-конференції в агентстві УНІАН повідомив міністр курортів і туризму АР Крим Олександр Лієв.

«Враховуючи, що у нас найбільша концентрація пляжів на Чорному морі у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці, ми вирішили створити свою систему категоризації пляжів. Її вже розроблено і затверджено», - сказав він.

За словами О.Лієва, критерії категоризації розроблено за участю асоціації «Крим-пляж».

О.Лієв відзначив, що «категоризація - вона буде добровільною».

«Усі пляжі, які є на території Криму, пройдуть цю категоризацію, проте категорії одержать ті, які цього захочуть», - сказав він.

За словами О.Лієва, категорії пляжів позначатимуться «черепашками».

«5-черепашковий пляж — це пляж, де є Wi-Fi, web-камери, послуги водних атракціонів, кафе-барів, спортивні майданчики. Пляжі 1-ї та 2-ї категорії надають кабіни для переодягання, сміттєві урни, туалети», - сказав він.