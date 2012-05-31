Лукашенко і Путін у Мінську обговорять питання торговельно-економічної співпраці

Мінськ. В ході офіційного візиту Президента Росії до Білорусі, який пройде 31 травня-1 червня, Олександр Лукашенко і Володимир Путін обговорять актуальні питання розвитку білорусько-російських відносин.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента Білорусі.

Згідно з повідомленням, під час візиту до Мінська В. Путін обговорить з О.Лукашенком питання надання Білорусі фінансової підтримки, приватизації великих білоруських підприємств російськими інвесторами, будівництва АЕС, перспективи створення холдингу «Росбєлавто» на базі активів МАЗу і КамАЗу, а також взаємодія у військово-технічній сфері і забезпеченні колективної безпеки.

Програмою візиту заплановані переговори у вузькому і розширеному колі. Однією з основних тем переговорів стане співпраця у форматі Єдиного економічного простору Росії, Казахстану і Білорусі.

Очікується, що за підсумками переговорів О.Лукашенко і В.Путін приймуть спільну заяву, в якій сторони визначать найважливіші пріоритети подальшої міждержавної взаємодії. Під час візиту також планується підписання ще кількох документів щодо розвитку співпраці в різних сферах.

Довідка УНІАН. Білорусь стане першою країною, яку В. Путін відвідає з візитом у новому статусі Президента Росії. Візит також пройде напередодні 20-річчя встановлення дипвідносин між обома державами.

За підсумками 2011 року взаємний товарооборот склав 38,6 млрд дол., збільшившись майже на 38% порівняно з 2010-м роком. У зовнішньоторговельному обороті Росії Білорусь посіла шосте місце.