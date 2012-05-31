Кабмін пропонує скасувати подання витягів з реєстру підприємців

Кабінет міністрів пропонує спростити започаткування підприємницької діяльності, скасувавши вимоги щодо обов’язкового подання суб’єктами господарювання органам державної влади паперових виписок та витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідний проект закону, який розробляло Міністерство юстиції, уряд ухвалив сьогодні, 31 травня, під час засідання Кабінету міністрів.

Міністр юстиції Олександр Лаврінович зазначив, що проектом закону також пропонується внести зміни в законодавчі акти України, якими передбачено обов’язкове подання органам державної влади виписок та витягів з Реєстру, зокрема, для одержання документів дозвільного характеру, ліцензій.

За словами міністра, на сьогодні процедура подання паперових витягів з Реєстру є обтяжливою для громадян, застарілою з організаційної точки зору та такою, що не відповідає чинному законодавству.

Міністр нагадав, що 18 листопада 2011 року було прийнято Закон «Про внесення змін до статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», яким було передбачено надання в електронному вигляді відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, для органів державної влади.

Крім того, Міністерством юстиції ще у серпні 2011 року було видано наказ, яким передбачено доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців через веб-сайт.

Таким чином, наголосив міністр юстиції, на сьогодні будь-хто, зокрема і органи державної влади можуть у режимі реального часу отримувати необхідну інформацію про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, яка є актуальною на момент запиту, чого не можна досягти за допомогою паперових документів.

Разом з тим, на сьогоднішній день продовжують діяти нормативно – правові акти, якими передбачається подання органам державної влади суб’єктами господарювання виписок (витягів) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, зокрема, для отримання ліцензій, документів дозвільного характеру, для підтвердження державної реєстрації тощо.

За словами міністра юстиції, у разі ухвалення урядового законопроекту Верховною Радою, процедуру отримання витягів з Реєстру буде автоматизовано. Це дозволить суттєво зберегти час та гроші платників податків, зробить діяльність органів державної влади більш мобільною.