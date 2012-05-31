Анонс на 1 червня

* Відбудеться підписання Меморандуму між Антимонопольним комітетом України та Всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців «Федерація роботодавців агропромислового комплексу і продовольства України». Мета Меморандуму - забезпечення співробітництва з питань розвитку, підтримки та захисту підприємництва і конкуренції, забезпечення дотримання торгових та інших чесних звичаїв при здійсненні господарської діяльності на ринках агропромислового комплексу України. Документ підпишуть: голова Комітету Василь Цушко і голова Ради Федерації Павло Цируль.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Крейсерський яхтинг в Україні. Завершення навколосвітньої подорожі яхти «Купава». Буде висвітлено також хід підготовки до «вітрильного Жур-Туру» («Sail Jour-Tour"). Учасники: Олег Панчук, голова Київського міського яхт-клубу, Олексій Левін, командор Київського міського яхт-клубу, Андрій Зубенко, навігатор яхти «Купава», яка щойно завершила навколосвітню подорож, Юлій Бородянський, представник Вітрильної федерації України та ін. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться спільна прес-конференція віце-прем'єр-міністра України - міністра соціальної політики Сергія Тігіпка та голови представництва Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) Юкіе Мокуо на тему: "Захист прав дитини - стратегічний пріоритет держави".

* Прес-конференція на тему: "Презентація результатів розробки попереднього ТЕО Національного проекту "Чисте місто". Організатор - Держінвестпроект. Учасники: голова Держінвестпроекту Владислав Каськів, директор департаменту Національних проектів Юрій Гусєв, керівник проекту Богдан Баласинович.

* Прес-конференція на тему: "Макропасиви та макроактиви. (Аналіз господарських результатів першої третини року)". Учасники: керівник групи радників голови Національного банку України Валерій Литвицький і перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жалило.

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Хто замовив крах МММ-2011? Існуюча ситуація МММ-2011 в Україні: погляд ізсередини». У прес-конференції візьме участь керівник українського сектору МММ-2011 Руслан Нарижняк (мільйонник) (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться підписання сторонами соціального діалогу Національної тристоронньої угоди про зайнятість і робочі місця. У церемонії візьмуть участь: від Кабінету Міністрів України - віце-прем'єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, від Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань - Юрій Кулик, від Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні - Дмитро Фірташ.

* Відбудеться відкриття першої в місті Києві сучасної спеціальної станції прийому рідких побутових відходів (на території каналізаційно-насосної станції «Ново-Святошинська»). Учасники: начальник управління інвестиційної політики і технологій розвитку в сфері водопостачання та водовідведення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг Олександр Романюк, начальник ГУ комунального господарства КМДА Дмитро Новицький, начальник Держуправління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві Олександр Возний, голова правління ВАТ «Київспецтранс» Арсеній Новиков, голова правління ВАТ «АК «Київводоканал» Валерій Ченчевий, та інші.

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