ТОП-10 (31 травня)

Темп заповнення Україною ПСГ загрожує газопостачанню Європи взимку – «Газпром»

Бойко: Україна платить Росії за газ уп’ятеро більше, ніж він коштує у США

"Газпром": домовленостей про перегляд контрактів з Україною немає

Кабмін обмежив ввезення громадянами в Україну лікарських засобів

Завтра 80 тисяч українців зможуть отримати «вітіну тисячу»

Допомога при народженні дитини буде підвищуватись у п’ять етапів - Азаров

ВТБ погодив з Україною рефінансування більшої частини кредиту на 2 млрд дол.

Іпотеку під 3% видаватимуть за принципом «єдиного вікна»

Мінсоцполітики передало до ВР нову редакцію законопроекту про зайнятість

Мінфін не знайшов покупців ОВДП на аукціонах 31 травня

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Темп заповнення Україною ПСГ загрожує газопостачанню Європи взимку – «Газпром»

Недостатній темп закачування газу в українські газосховища ставить під загрозу стабільне забезпечення Європи газом майбутньою зимою.

Про це заявив журналістам голова правління "Газпрому" Олексій Міллер у Словенії, передає РІА "Новости".

"Сьогодні нас дуже непокоїть недостатній темп закачування "Нафтогазом України" газу до підземних сховищ для проходження Україною зими 2013 року і виконання зобов'язань транспортувати у повному об'ємі російський газ через територію України відповідно до заявок європейських споживачів взимку", - сказав О.Міллер.

"Ми бачимо в даний час, що українська сторона не володіє необхідними оборотними коштами для придбання необхідних об'ємів газу для закачування. І це зараз є головною проблемою. Тому, в першу чергу, на порядку денному переговорів з газової співпраці є питання про те, де Україна візьме необхідні кошти для цього, а не перегляд умов контрактів", - відзначив глава "Газпрому".

"Якщо НАК не закачає необхідні об'єми газу до ПСГ, ймовірно, це призведе до того, що Україна відбиратиме несанкціоновано з експортної транзитної труби російський газ, призначений для європейських споживачів взимку 2013 року у великих об'ємах. Що може серйозним чином позначитися на поставках російського газу до Європи", - додав він.

О.Міллер вважає, що технологічна особливість української ГТС, якій потрібний великий об'єм газових запасів для переміщення транзитних об'ємів взимку, - це проблема НАК "Нафтогаз України", за послуги якої "Газпром" платить гроші у суворій відповідності з транзитним контрактом.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» запропонувала російському ВАТ «Газпром» укласти додаткову угоду про використання українських підземних сховищ газу (ПСГ) для забезпечення поставок російського газу до Європи.

30 травня в інтерв'ю телеканалу CNN міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко заявив, що українські газові сховища можна використати для зберігання газу країнами Європи і можуть бути ефективним резервом для уникнення ситуацій з браком російського газу в періоди пікового споживання.

«Якщо Європа проводитиме політику закачування газу в українські сховища влітку і відкачування взимку, це буде дійсно ефективним шляхом для уникнення ситуацій з недопоставками російського газу. В Україні є дуже великі газові сховища на кордоні з Європейським Союзом», - сказав Ю.Бойко.

При цьому він відзначив, що проблема з недопоставками російського газу, з якою зіткнулися європейські споживачі у період екстремальних холодів поточного року, була спричинена недостатніми об'ємами поставок газу Росією.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» має 12 ПСГ загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу її територією і виконують такі основні функції: регулюють сезонні нерівномірності газопостачання в Україні; компенсують коливання у споживанні природного газу в європейських країнах.

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Бойко: Україна платить Росії за газ уп’ятеро більше, ніж він коштує у США

Україна платить Росії за газ вп’ятеро більше, ніж він коштує в США.

Про це в інтерв’ю CNN заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко.

Він зазначив, що вартість російського газу для України є надзвичайно високою і значно перевищує вартість цього ресурсу в інших країнах, тому держава мінімізує використання газу та провадить політику енергоефективності.

«Ми платимо уп’ятеро більше, ніж становить ціна газу в Америці. Якщо врахувати вартість транзиту, це приблизно на 50% більше, ніж, наприклад, в Німеччині. Російський газ для нас дуже дорогий і перше завдання, яке поставив уряду Президент України Віктор Янукович, було мінімізувати використання газу», - сказав міністр.

При цьому Ю.Бойко наголосив, що Україна постійно працює над переглядом невигідних газових контрактів, які були укладені попереднім урядом, а також здійснює заходи з підвищення власної енергетичної незалежності та енергоефективності.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контрактом між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», ціна на російський газ встановлюється поквартально.

Ціна природного газу для України в I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за тис. куб. м. Ціна природного газу в другому кварталі 2012 року збільшилася на 2,2% - до 425 дол. за тис. куб. м з 416 дол. у першому кварталі.

НАК «Нафтогаз України» прогнозує середньорічну ціну на газ, що поставляється до України, на рівні 440 дол. за тис. куб. м.

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"Газпром": домовленостей про перегляд контрактів з Україною немає

Голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер заявляє про відсутність домовленостей з українською стороною, навіть попередніх, про зміну контрактів. Про це він повідомив журналістам у Словенії, передає РІА «Новости».

"Насамперед, ми завжди відкриті для діалогу з нашими українськими колегами. Діалог ніколи не уривався - ми перебуваємо у постійному діалозі. Але що є абсолютно беззаперечним і що не можна піддавати якимсь сумнівам - Україна повинна в повному обсязі виконувати свої зобов'язання з транзиту російського газу до Європи на основі діючих контрактів, у повному обсязі виконувати контракт на закупівлю російського газу, оскільки наразі немає жодних навіть попередніх домовленостей про якісь зміни до цих контрактів", - сказав О.Міллер журналістам.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня голова правління НАК "Нафтогаз України" Євген Бакулін заявив, що Україна добивається від "Газпрому" перегляду існуючих газових контрактів, а не отримання знижки до існуючої ціни на російський газ.

"Коли ми ведемо переговори з "Газпромом", ми не говоримо про зниження ціни, ми говоримо про умови перегляду контракту, щоб він відповідав інтересам України і був не гірший за європейські умови", - сказав він.

Сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що російська сторона погодилася розглянути аргументи Києва, що добивається перегляду укладених у 2009 році газових контрактів. За словами голови українського уряду, сторони домовилися найближчим часом повернутися до цієї теми.

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Кабмін обмежив ввезення громадянами в Україну лікарських засобів

З 1 червня громадяни зможуть ввозити в Україну не більше 5 упаковок кожного найменування лікарських засобів.

Як повідомляється на сайті Кабінету міністрів, відповідна постанова №458, що визначає обсяги і порядок ввезення громадянами на митну територію України лікарських засобів і спеціального дитячого харчування, прийнята 23 травня 2012 року.

Зокрема, Кабмін постановив, що згідно зі статтею 370 Митного кодексу України громадяни можуть ввозити на митну територію України лікарські засоби, які переміщаються в ручній поклажі і/або в супроводжуваному чи несупроводжуваному багажі громадянина.

На одну людину можна ввезти не більше п'яти упаковок кожного найменування, окрім лікарських засобів, що містять наркотичні або психотропні речовини.

Якщо на курс лікування потрібно більше ліків, то їх можна ввезти в кількості, що не перевищує вказану в рецепті на такий лікарський засіб, що є в особи, виданому на ім'я цієї особи і завіреному печаткою лікаря і/або установи охорони здоров'я.

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Завтра 80 тисяч українців зможуть отримати «вітіну тисячу»

Завтра, 1 червня, в перший день кампанії з виплати вкладв Ощадбанку колишнього СРСР, що знецінилися, близько 70-80 тисяч громадян зможуть одержати компенсацію в розмірі 1 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив голова правління «Ощадбанку» Сергій Подрєзов.

«З 1 червня буде близько 70-80 тис. чоловік по всій Україні, які, згідно зі своєю чергою, свого часу прийдуть і одержать свою тисячу гривень у вигляді картки, готівкою або, за бажанням, направлять на депозит», - зазначив він.

За словами С.Подрєзова, на сьогодні реєстрацію пройшли близько 1,5 млн чоловік. Також він повідомив, що Міністерство фінансів вже переказало перший транш для здійснення цих виплат. «Ми одержали на вчорашній день 200 млн грн і 1,2 млрд грн чекаємо сьогодні», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров зобов'язав міністра фінансів і керівництво Ощадбанку забезпечити комфортні умови для отримання компенсацій вкладниками Ощадбанку СРСР.

Нагадаємо, що згідно з постановою Кабміну, вкладник може використовувати компенсаційні кошти, зараховані на його поточний рахунок, шляхом отримання готівкою, переказу на депозитний або інший рахунок у банкуі з використанням спеціального платіжного засобу «Національна картка». При цьому, видача карток громадянам України здійснюється безплатно.

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Допомога при народженні дитини буде підвищуватись у п’ять етапів - Азаров

Упродовж 2012 року допомога при народженні дитини буде підвищуватись у п’ять етапів. Про це повідомив прем’єр-міністр України Микола Азаров під час засідання Кабінету міністрів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, зокрема, за словами глави уряду, допомога при народженні першої дитини до кінця року сягне 28830 грн, другої – 57660 грн, третьої і кожної наступної – 115320 грн. «Це в 3-5 разів більше, ніж 5 років тому», - підкреслив М.Азаров, додавши: «Підтримка насамперед сімей з дітьми є важливим напрямком державної політики уряду».

Прем’єр-міністр нагадав, що завтра в усьому світі відзначатиметься Міжнародний день захисту дітей. В Україні майже 8 млн. дітей віком до 18 років. «Діти складають 17% населення, і це найважливіші для нас 17 відсотків», - наголосив М.Азаров.

При цьому він підкреслив, що в основу соціальних ініціатив Президента покладений принцип створення максимальних можливостей для дітей у сфері освіти, дозвілля, відпочинку, оздоровлення, захисту прав дітей.

Доступ до сучасного знання і якісного навчання має бути стовідсотковим для всіх дітей України, наголосив М.Азаров. «Право на освіту – одне з фундаментальних прав дитини», тому всі діти в Україні мають отримати сучасні знання і якісне навчання.

Він повідомив, що за підсумками 2011 року українські школярі здобули 32 медалі у міжнародних олімпіадах – більше, ніж будь-коли, починаючи з 2004 року.

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ВТБ погодив з Україною рефінансування більшої частини кредиту на 2 млрд дол.

Російський «Внєшторгбанк» (ВТБ) домовився з Міністерством фінансів України про рефінансування на дворічний термін значної частини одержаної Україною в 2010 році позики на 2 мільярди доларів, повідомив у четвер ВТБ.

Домовленості з цього кредиту, термін погашення якого настає у червні п.р., було досягнуто в ході візиту до Києва голови правління ВТБ Андрія Костіна.

Як сказано в прес-релізі, який є у розпорядженні агентства УНІАН, А. Костін провів зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем, головою Національного банку України Сергієм Арбузовим і міністром фінансів Юрієм Колобовим.

«Учасники зустрічі торкнулися широкого кола питань стратегічного співробітництва, зокрема, існуючої позики Міністерства фінансів України перед банком ВТБ, погашення якої буде здійснено на початку червня цього року. Обидві сторони домовилися про рефінансування значної частини цієї позики строком на два роки», - повідомляє ВТБ.

«Внєшторгбанк» при цьому заявив про свою зацікавленість у «розширенні співробітництва з урядом України і підтримці подальшого розвитку економіки країни».

Як повідомив раніше УНІАН, 23 травня міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко сказав, що Кабмін вирішив випустити ОВДП на 1 мільярд доларів для погашення кредиту ВТБ.

21 травня джерело у фінансових колах повідомило УНІАН, що Мінфін погодив з керівництвом ВТБ схему погашення цього кредиту. За інформацією джерела, згідно з домовленістю, 500 мільйонів доларів суми кредиту буде погашено «живими» грошима, для погашення 500 мільйонів буде залучено новий кредит ВТБ; ще 1 мільярд буде рефінансовано шляхом випуску цінних паперів.

Довідка УНІАН. Україна одержала від російського «Внєшторгбанку» кредит на 6 місяців у розмірі 2 млрд дол. для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних. За умовами його надання, кредит подовжувався тричі на термін 6 місяців.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров в листопаді 2011 року заявляв, що починається процес переоформлення кредиту ВТБ в довгостроковий кредит під облігації українського уряду.

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Іпотеку під 3% видаватимуть за принципом «єдиного вікна»

Робота з громадянами, які хочуть одержати іпотечний кредит з частковою компенсацією відсотків для придбання житла, проходитиме за принципом «єдиного вікна».

Про це сказав міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«У регіонах діятимуть офіси за принципом «єдиного вікна». В обласних центрах вони створюватимуться на базі регіональних відділень Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву або інших розпорядників засобів нижчого рівня. В інших населених пунктах - на базі місцевих відділень банків », - сказав він.

За словами А.Близнюка, громадянин, прийнявши рішення взяти іпотечний кредит з частковою компенсацією процентної ставки, має прийти туди з мінімально необхідним набором документів. Це, зокрема, оригінал і копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, довідка про склад сім'ї, копія свідоцтва про шлюб (за наявності), копія свідоцтва про народження дитини (дітей) (за наявності), довідка "Форма-3" з ЖЕКу або довідка від паспортиста з гуртожитку або договір про оренду квартири встановленого зразка - якщо громадянин не стоїть на квартобліку (або довідка про перебування на обліку громадян, що мають потребу відповідно до законодавства в поліпшенні житлових умов), документи про доходи позичальника і членів його сім'ї за останні шість місяців.

За даними Мінрегіону, в «єдиному вікні» одночасно працюватимуть представники облдержадміністрації або розпорядника коштів нижчого рівня, банку і забудовника.

«Усі подальші дії здійснюються між місцевою владою (розпорядником коштів), банком і забудовником, переважно в електронній формі. Громадянина запрошують в офіс «єдиного вікна» для підписання трьох договорів після необхідних процедур прийняття і узгодження рішень, які здійснюють місцева влада, банк і забудовник», - зазначив глава Мінрегіону.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінрегіону, на сьогодні близько 4,5 тис. громадян України виявили бажання одержати іпотечний кредит, 2,1 тис. громадян почали підбирати для себе квартири у забудовників і готувати документи, необхідні для отримання дешевих кредитів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня ц.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

За умовами програми, кредити надаватимуться терміном до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить по кредиту 3%, а різницю в 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.

Раніше Президент України Віктор Янукович заявляв, що в Україні з травня цього року почне працювати програма іпотечного кредитування для придбання доступного житла під 2-3% річних.

Довідка УНІАН. Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації процентної ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.

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Мінсоцполітики передало до ВР нову редакцію законопроекту про зайнятість

Міністерство соціальної політики України передало до парламенту нову редакцію законопроекту про зайнятість населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Полтаві повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко.

За його словами, новий законопроект про зайнятість має простимулювати роботодавців і полегшити працевлаштування населення.

«У законопроекті, зокрема, пропонується на рік звільнити від сплати єдиного соціального внеску роботодавців, які працевлаштовують на перше робоче місце молодих людей без досвіду роботи, інвалідів, осіб, старших за 50 років, самотніх батьків або батьків з дітьми-інвалідами. Людям, які старші за 45 років, держава видаватиме ваучер вартістю 12 тисяч гривень на отримання освіти, а випускники, які укладуть контракт на роботу в сільській місцевості за потрібними державі спеціальностями, одержать стартові виплати у розмірі 5 мінімальних заробітних плат. Ще одна цікава новина законопроекту - інформація про стажування студента вноситиметься в трудову книжку як стаж», - сказав С.Тігіпко.

Він вважає, що депутати мають прийняти даний документ до завершення роботи парламенту нинішнього скликання.

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Мінфін не знайшов покупців ОВДП на аукціонах 31 травня

Міністерство фінансів не змогло знайти покупців на запропоновані до продажу 31 травня чотири випуски облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), йдеться в повідомленні Мінфіну.

Цього дня міністерство виставило на безуспішні аукціони ОВДП з термінами погашення в травні 2013 року, в травні 2015 року, в квітні 2017 року і квітні 2019 року.

«Сьогодні Мінфін пробував продати чотири випуски облігацій, номінованих у національній валюті, проте так і не одержав заявок на цей аукціон і змушений був його відмінити. Причиною такому перебігу подій насамперед стали кроки з рефінансування і перепакетування кредиту ВТБ, термін погашення якого настає наступного тижня», - сказав агентству УНІАН аналітик інвесткомпанії "Інвестиційний капітал Україна" Тарас Котович.

Минулого вівторка, як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів залучило до державного бюджету від продажу валютних ОВДП рекордну для останнього року суму – понад 500 млн доларів США.

Українські аналітики припустили, що це розміщення стало одним з перших кроків реалізації домовленостей з російським ВТБ в частині рефінансування кредиту.

«Такий крок вимагав від банку скуповувати валюту для купівлі ОВДП і, оскільки збільшений попит, найімовірніше, був задоволений НБУ, гривнева ліквідність була вилучена з ринку, що спровокувало падіння залишків на кореспондентських і транзитних рахунках банків», - прокоментував ситуацію Т.Котович.

«Наступний аукціон, найімовірніше, буде у вівторок наступного тижня, і ринку будуть запропоновані, наймовірніше, як гривневі, так і валютні ОВДП. Проте великого попиту на них чекати не варто, оскільки ліквідність у банківській системі ще не встигне відновитися до комфортних 20 млрд гривень, а валютні надходження вже не зможуть бути використані для виплат ВТБ», - додав аналітик.

Раніше в четвер російський «Внешторгбанк» (ВТБ) повідомив про домовленість з Міністерством фінансів України про рефінансування на дворічний термін значної частини одержаної Україною в 2010 році позики на 2 мільярди доларів.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко сказав, що Кабмін вирішив випустити ОВДП на 1 мільярд доларів для погашення кредиту ВТБ.

21 травня джерело у фінансових колах повідомило УНІАН, що Мінфін погодив з керівництвом ВТБ схему погашення цього кредиту. За інформацією джерела, згідно з домовленістю, 500 мільйонів доларів суми кредиту буде погашено «живими» грошима, для погашення 500 мільйонів буде залучено новий кредит ВТБ; ще 1 мільярд буде рефінансовано шляхом випуску цінних паперів.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, в січні-квітні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило ОВДП на 14,5 млрд грн, 614,1 млн дол. і 276,3 млн євро.

Загальний обсяг ОВДП, які знаходяться в обігу (за сумою основного боргу), в квітні зріс на 2% - до 174,28 млрд грн.

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