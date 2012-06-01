Президент призначив Шуляка командувачем Внутрішніх військ МВС України
08:40, 01 червня 2012Різне
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Президент України Віктор Янукович підписав Указ № 371/2012 про призначення Станіслава Шуляка начальником Головного управління - командувачем Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.
Відповідний документ оприлюднено офіційним Інтернет-представництвом Президента України.
Як повідомляв УНІАН, 30 березня ц.р. Президент України призначив С.Шуляка першим заступником начальника Головного управління - командувача Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, звільнивши його з посади першого заступника начальника Управління державної охорони України.
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