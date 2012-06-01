Туск закликав Меркель "нервово витримати" ситуацію в Україні

Варшава. Глава польського уряду Дональд Туск закликав канцлера Німеччини Ангелу Меркель "нервово витримати" ситуацію в Україні та спільно з Польщею діяти для інтеграції українців в Європейський Союз.

Як повідомили УНІАН у прес-службі польського уряду, про це він сказав учора в Берліні під час церемонії вручення йому нагороди Вальтера Ратенау за заслуги в поглибленні європейської інтеграції під час першого в історії головування Польщі в ЄС в другій половині 2011 року.

"Ми повинні нервово витримати ситуацію в Україні. Не лише в контексті Євро-2012», - сказав, зокрема, Д.Туск, зазначивши, що вірить у спільні і послідовні дії Польщі та Німеччини стосовно України, а також у те, що треба «послідовно боротися за дотримання прав людини».

"Давайте не будемо опускати руки, іншого шляху для Європи точно немає, тому спільна дія стосовно східних сусідів, як у критичних, так і в позитивних моментах, є необхідною", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз наприкінці березня 2012 року парафував Угоду про асоціацію з Україною, остаточну узгоджену після близько 5 років переговорів наприкінці минулого року під час головування Польщі в ЄС.

Експерти називають цей документ одним із етапів на шляху повної інтеграції українців з Євросоюзом, офіційні представники якого, однак, заявляють, що угода не зможе набути чинності, поки Україна не вирішить справу ув'язненої екс-глави уряду Юлії Тимошенко. Європейські політики вважають справу Ю.Тимошенко "політично вмотивованою".

Польща є найактивнішим прихильником приєднання українців до ЄС, в той час як Німеччина вважається одним із найбільших противників подальшого розширення європейської спільноти на Схід.