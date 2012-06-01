ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 1 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Новий Митний кодекс: Чого і скільки можна ввозити до України» пише: з 1 червня українцям, які повертаються з-за закордону, а також іноземцям, що в'їжджають до країни, дозволять безмитно ввозити товарів на суму в 2-5 разів більшу, ніж зараз. А митникам заборонили затримувати вантаж більш ніж на 4 години.

http://delo.ua/ukraine/novyj-tamozhennyj-kodeks-chto-i-skolko-mozhno-vvozit-v-ukrainu-178538/

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Видання «Комерсант» у публікації «Розкішно пропонують» пише: в уряді не ризикнули залучити до сплати податку на розкіш середній клас. Проте і забезпечені українці не дуже постраждають від додаткового оподаткування.

http://www.kommersant.ua/doc/1947985

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Також «Комерсант» у публікації «В уряді запахло газом» повідомляє: вчора прем'єр-міністр Микола Азаров заявив про готовність керівництва Російської Федерації переглянути газові угоди, підписані у 2009 році. У Кабміні сподіваються обговорити взаємини двох країн у газовій сфері 27 червня у Донецьку на зустрічі прем'єрів України та РФ.

http://www.kommersant.ua/doc/1947860

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Також «Комерсант» у публікації «Дорогі європейці» пише: Єврокомісія знову знижує плату за роумінг між країнами ЄС. Це загрожує подорожчанням послуг для українських абонентів.

http://www.kommersant.ua/doc/1948253

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Газета "Сьогодні" в публікації «Україні радять жорстко реагувати на брехню і більше піарити країну» пише: європейці критикують Україну і створюють негативні легенди про країну, не помічаючи своїх проблем.

http://www.segodnya.ua/news/14386578.html

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Сайт «УНІАН-Економіка» в публікації «Підвищення МРЦ на алкоголь: бюджету - гроші, ринку – «тінь», споживачеві – підробка» пише: Кабмін знову хоче підвищити мінімальні ціни на алкоголь. Горілочники дивуються, винарі у паніці. На жаль, покликані стати засобом боротьби з тіньовим ринком, МРЦ перетворилися на інструмент перекачування грошей з кишені споживачів до бюджету...

http://economics.unian.net/ukr/detail/129402

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Курс рубля наближається до верхньої межі коридору» пише: падіння рубля прискорюється. Виявивши, що Центробанк все менше підтримує рубль, дилери запанікували, і вчора рубль подешевшав ще на 2%, а всього за травень — на 10%. Падати йому залишилося небагато, попереджає ЦБ: верхня межа коридору — 38,15 руб. за бівалютний кошик — залишається незмінною.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1807001/cb_upustil_rubl

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Видання «Известия» у публікації «Олімпійські забудовники дочекалися націоналізації» пише: президент віддав розпорядження за підсумками травневої наради в Сочі підвищити відповідальність за фактами завищення кошторису і відпрацювати механізм вилучення власності у недобросовісних виконавців.

http://www.izvestia.ru/news/526193

(УНІАН)