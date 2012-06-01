У Дніпропетровську затримали чотирьох підозрюваних у скоєнні вибухів

Затримано чотирьох підозрюваних у скоєнні вибухів у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор України Віктор Пшонка під час доповіді Президенту України Віктору Януковичу про розслідування вибухів у Дніпропетровську. (Вчора, 31 травня, повідомлялося про двох затриманих за підозрою у цьому злочині – УНІАН).

За словами В.Пшонки, слідство вивчатиме політичні вподобання цих затриманих.

«Слідство з’ясує, наскільки політичні симпатії підозрюваних вплинули на вчинені ними злочини. Для цього є всі підстави», - сказав В.Пшонка. Він додав, що слідство буде дуже виважено встановлювати ці обставини.

Поки що, за словами генерального прокурора, підтверджується кваліфікація цього злочину, визначена як тероризм. «Ця стаття залишається в подальшому розслідуванні у цій кримінальній справі», - сказав В.Пшонка, доповівши Президенту про те, що підозрювані вдавались до шантажу та вимагали 4,5 млн доларів.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у центрі Дніпропетровська прогриміли 4 вибухи, унаслідок яких постраждала 31 особа, в тому числі 10 дітей.