Аптекам можуть заборонити продавати ліки дітям

Державна служба України з лікарських засобів пропонує заборонити продаж лікарських засобів дітям.

Як повідомляє Урядовий портал, даний проект спрямовано на врегулювання ситуації з неконтрольованим зловживанням лікарськими засобами малолітніми особами.

Реалізувати зазначену мету пропонується шляхом внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2011 № 723 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами», встановивши норми, згідно з якими відпуск лікарських засобів дозволяється лише особам, які досягли 14 років.