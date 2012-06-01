Угода про вільну торгівлю України з країнами ЄАВТ набула чинності

Сьогодні, 1 червня, набула чинності Угода про вільну торгівлю України з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ).

Як повідомляв УНІАН, Угоду про вільну торгівлю з ЄАВТ було підписано 24 червня 2011 р. Переговори щодо підготовки документа проходили з квітня 2009 року.

27 грудня 2011 р. Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ)», прийнятий Верховною Радою України 7 грудня 2011 р.

Довідка УНІАН. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) створена в 1960 році за Стокгольмською конвенцією. До складу ЄАВТ входять Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн. Три країни ЄАВТ (окрім Швейцарії) є частиною внутрішнього ринку Європейського Союзу через Угоду про Європейський економічний простір (ЄЕП), яка набула чинності в 1994 році.

З листопада 2010 р. Митний союз Білорусі, Казахстану та Росії і ЄАВТ почали переговори про укладення угоди про вільну торгівлю.