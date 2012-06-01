Держпідприємництва офіційно приступила до виконання обов'язків
19:10, 01 червня 2012Різне
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З 31 травня Державна служба з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва (Держпідприємництва) приступила до виконання своїх функціональних обов'язків в частині узгодження регуляторних актів, повідомили УНІАН у відомстві.
Нагадаємо, в грудні 2011 року Президент України Віктор Янукович створив Державну службу України з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва і призначив її головою Михайла Бродського.
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