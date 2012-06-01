ТОП-10 (1 червня)

Митниця почала працювати за новими правилами

Мoody's знизило рейтинги трьох українських банків

У Дніпропетровську затримали чотирьох підозрюваних у скоєнні вибухів

Угода про вільну торгівлю України з країнами ЄАВТ набула чинності

Британський акціонер ТНК-BP виставив свою частку в компанії на продаж

Вибухи у Дніпропетровську не пов'язані з Євро-2012 – голова СБУ

Кармазін: на Кіпр щороку виводиться понад 90% українського капіталу

Moody's прогнозує зниження темпів зростання ВВП України

Азаров доручить АМК перевірити обґрунтованість підвищення вартості послуг мобільного зв'язку

Українська ракета-носій «Зеніт-3SL» успішно вивела на орбіту американський супутник

***

Митниця почала працювати за новими правилами

З 1 червня набуває чинності новий Митний кодекс.

Нагадаємо, 21 квітня ц.р. Митний кодекс було опубліковано в газеті «Голос України» (№№73-74), і він набуває чинності з першого числа другого місяця після його публікації, тобто з 1 червня.

Як повідомляв УНІАН, парламент приймав кодекс двічі. Після його ухвалення 3 листопада 2011 року документ було ветовано Президентом України. 13 березня 2012 року Митний кодекс було ухвалено парламентом з поправками.

19 квітня Президент України Віктор Янукович підписав Митний кодекс, ухвалений Верховною Радою 13 березня ц.р.

Президент зазначав, що статтею 408 Митного кодексу, що надійшов йому на підпис першого разу, встановлювалася нова необхідна умова для отримання дозволу на здійснення митної брокерської діяльності – наявність у підприємства договору фінансової гарантії виконання зобов'язань митного брокера на користь державного бюджету. При цьому передбачалося, що розмір суми фінансової гарантії не може бути меншим 300 тис. євро. Він вважає таку норму недоцільною.

Президент запропонував передбачити, що на здійснення митної брокерської діяльності видаються ліцензії. При цьому визначити види діяльності, на які надаються дозволи, а підприємства, які отримали такі дозволи, включаються до відповідних реєстрів, які ведуться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи. Також передбачено, що ліцензія на здійснення митної брокерської діяльності видається у порядку та на умовах, визначених Законом "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Також Президент запропонував, щоб порядок та критерії оцінки відомостей, заявлених підприємством для отримання статусу уповноваженого економічного оператора, визначалися центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів. Президент зазначав, що вимоги щодо беззбитковості діяльності банків та щодо наявності представників у всіх пунктах пропуску через державний кордон України призведуть до порушення конституційних гарантій права на підприємницьку діяльність і тому мають бути виключені з кодексу.

Також Президент запропонував зберегти чинний механізм видачі сертифікатів про походження товару з України.

Статтею 212 Митного кодексу, який подавався на підпис, передбачено, що митне оформлення рибної продукції, виробленої українськими суднами в межах Азово-Чорноморського басейну, здійснюється з поданням митної декларації. Президент запропонував утриматись від запровадження подання митної декларації при митному оформленні зазначеної рибної продукції.

Також передбачено, що під час визначення митної вартості носіїв інформації, які імпортуються, що містять програмне забезпечення для обладнання з обробки даних, ураховується лише вартість носія інформації за умови виділення з ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, вартості програмного забезпечення та/або вартості носія. Відомості щодо вартості програмного забезпечення та/або вартості носія повинні базуватися на документально підтверджених даних.

Митним кодексом передбачено, що проценти, що нараховуються за фінансовими угодами (наприклад, угодою фінансового лізингу), які укладені покупцем і стосуються купівлі імпортованих товарів, не будуть розглядатися як частина митної вартості за умови, що: проценти виділені з ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за товари; положення щодо фінансування укладені у письмовій формі; покупець може продемонструвати, що: такі товари фактично продані за ціною, задекларованою як ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті; процентна ставка не перевищує рівня ставок, які звичайно застосовуються в країні, де і коли таке фінансування було надане.

Ці положення застосовуються незалежно від того, чи було фінансування надане саме продавцем, банком або іншою фізичною чи юридичною особою. Вони також застосовуватимуться, якщо товари оцінюватимуться за методом іншим, ніж метод за ціною договору (контракту).

Митним кодексом передбачено, що митний орган може відмовити у митному оформленні товарів за заявленою декларантом митною вартістю виключно за наявності обгрунтованих підстав. Визначено дані підстави.

Відповідно до Митного кодексу, рішення про коригування заявленої митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України з поміщенням у митний режим імпорту, приймається митним органом у письмовій формі під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості цих товарів як до, так і після їхнього випуску, якщо митним органом виявлено, що заявлено неповні та/або недостовірні відомості про митну вартість товарів, у тому числі невірно визначено митну вартість товарів.

Кодексом передбачено, що надання митним органам забезпечення сплати митних платежів є обов'язковим при ввезенні підакцизних товарів на митну територію України та при їхньому переміщенні територією України прохідним та внутрішнім транзитом.

Митним кодексом передбачено, що товари (крім товарів для реалізації або використання з метою, безпосередньо не пов'язаною з провадженням підприємницької діяльності), що ввозяться на митну територію України на строк не менше трьох років іноземними інвесторами відповідно до Закону "Про режим іноземного інвестування" з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів) або як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями, звільняються від сплати ввізного мита. При відчуженні таких товарів раніше трьох років з часу зарахування їх на баланс ввізне мито сплачується на загальних підставах.

***

Мoody's знизило рейтинги трьох українських банків

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило кредитні рейтинги «ОТП Банку Україна» і «Укрексімбанку» на два ступені - до «В2» з «Вa3», а «ПриватБанку» - на один ступінь, до «В1» з «Вa3», сказано у повідомленні агентства.

Нові рейтинги «ОТП Банку Україна» і «Укрексімбанку» відповідають суверенному рейтингу України «В2», рейтинг «ПриватБанку» перевищує суверенний на один ступінь.

Рейтинги фінансової стійкості всіх трьох банків знижено агентством з "D-" до "E+" із стабільними прогнозами.

Таким чином, Moody's завершило початий у квітні перегляд рейтингів цих банків, що відображає нові оцінки агентством зв'язку між кредитоспроможністю держав і фінансових установ у всьому світі.

Вищий рівень рейтингу «ПриватБанку» Moody's пояснює консервативною політикою управління ризиками щодо суверенних вкладень з відсутністю прямих і непрямих інвестицій у державні боргові папери, помірним рівнем диверсифікації свого бізнесу за межами України. Агентство також вказує на слабку залученість банку в гуртові ринки боргів, вказуючи, що в його некапітальному фондуванні на кінець 2011 року на міжнародне фінансування припадало лише 10%.

Як повідомляло у квітні агентство УНІАН, Moody's помістило на перегляд з можливістю зниження рейтинги чотирьох українських банків - «ОТП Банк Україна», «ПриватБанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Укрексімбанк».

У п'ятницю Moody's повідомило, що рейтинг «Райффайзен Банку Аваль» поки що залишається у процесі перегляду, оскільки агентству необхідно завершити оцінку «дочок» Raiffeisen Bank International.

Довідка УНІАН. У грудні 2011 року Moody's погіршило прогноз за суверенним рейтингом України до "негативного" зі "стабільного" через збільшені бюджетні та зовнішні ризики на тлі невизначеності щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Рейтингова дія також враховувала можливе погіршення економічної ситуації в Україні внаслідок проблем у світовій економіці загалом і збільшення політичних ризиків, пов'язаних із парламентськими виборами у жовтні 2012 року.

У січні 2012 р. агентство опублікувало щорічний кредитний огляд, з якого випливало, що у разі несприятливих політичних або економічних подій в Україні Moody's не виключає зниження довгострокового суверенного кредитного рейтингу України, який зараз перебуває на рівні "B2".

***

У Дніпропетровську затримали чотирьох підозрюваних у скоєнні вибухів

Затримано чотирьох підозрюваних у скоєнні вибухів у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор України Віктор Пшонка під час доповіді Президенту України Віктору Януковичу про розслідування вибухів у Дніпропетровську. (Вчора, 31 травня, повідомлялося про двох затриманих за підозрою у цьому злочині – УНІАН).

За словами В.Пшонки, слідство вивчатиме політичні вподобання цих затриманих.

«Слідство з’ясує, наскільки політичні симпатії підозрюваних вплинули на вчинені ними злочини. Для цього є всі підстави», - сказав В.Пшонка. Він додав, що слідство буде дуже виважено встановлювати ці обставини.

Поки що, за словами генерального прокурора, підтверджується кваліфікація цього злочину, визначена як тероризм. «Ця стаття залишається в подальшому розслідуванні у цій кримінальній справі», - сказав В.Пшонка, доповівши Президенту про те, що підозрювані вдавались до шантажу та вимагали 4,5 млн доларів.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у центрі Дніпропетровська прогриміли 4 вибухи, унаслідок яких постраждала 31 особа, в тому числі 10 дітей.

***

Угода про вільну торгівлю України з країнами ЄАВТ набула чинності

Сьогодні, 1 червня, набула чинності Угода про вільну торгівлю України з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ).

Як повідомляв УНІАН, Угоду про вільну торгівлю з ЄАВТ було підписано 24 червня 2011 р. Переговори щодо підготовки документа проходили з квітня 2009 року.

27 грудня 2011 р. Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ)», прийнятий Верховною Радою України 7 грудня 2011 р.

Довідка УНІАН. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) створена в 1960 році за Стокгольмською конвенцією. До складу ЄАВТ входять Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн. Три країни ЄАВТ (окрім Швейцарії) є частиною внутрішнього ринку Європейського Союзу через Угоду про Європейський економічний простір (ЄЕП), яка набула чинності в 1994 році.

З листопада 2010 р. Митний союз Білорусі, Казахстану та Росії і ЄАВТ почали переговори про укладення угоди про вільну торгівлю.

***

Британський акціонер ТНК-BP виставив свою частку в компанії на продаж

Третя за величиною нафтова компанія у Росії ТНК-BP, яка володіє в Україні Лисичанським нафтопереробним заводом і мережею АЗС, може позбутися своїх британських акціонерів із ВР, які виставили на продаж свою частку у розмірі 50% акцій, повідомили у п'ятницю світові інформаційні агентства.

Bloomberg повідомляє, що ціна акцій британського нафтового гіганта ВР зросла після того, як компанія висловила інтерес до продажу своєї частки в ТНК-BP. Це повідомлення надійшло після того, як російські акціонери з компанії Alfa Access Renova (ААR) висловили бажання викупити ці акції.

Агентство Reuters цитує заяву ВР, яка підтверджує отримання "раніше незапитаного (компанією) вираження інтересу (від третіх осіб), що стосується потенційного придбання її (BP) частки у TНК-BP". ВР при цьому попередила, що "не має гарантії, що операцію буде здійснено".

BP не дає вказівки на потенційного покупця і не говорить про можливу суму операції.

Суперечності акціонерів ТНК-BP тривають декілька років і вилилися у нескінченні судові позови. Найбільшим конфліктом став торішній, коли група російських мільярдерів AAR добилася скасування стратегічного альянсу BP із «Роснафтою», в рамках якого передбачався обмін акцій.

Як повідомляло раніше агентство УНІАН, черговим проявом цієї боротьби стала заява головного керівного директора, яка прозвучала на початку поточного тижня, і одного з акціонерів компанії Михайла Фрідмана про швидке звільнення зі своєї посади.

Згодом в одному з газетних інтерв'ю Фрідман сказав, що "розлучення" акціонерів компанії неминуче, натякнувши, що в результаті частка BP може опинитися у AAR.

AAR і ТНК-BP не коментують інформацію, а представник найбільшого російського нафтодобувача «Роснафти», про яку на ринку говорили як про компанію, яка цікавиться часткою в російсько-британському нафтодобувачеві, сказав сьогодні, що не має у своєму розпорядженні даних про те, що держкомпанія надсилала заявку на покупку частки BP.

Минулого року на піку акціонерного конфлікту «Роснафта» і BP готові були, за інформацією джерел, викупити 50-відсоткову частку AAR у ТНК-BP за $32 мільярди, але ААR відхилив цю пропозицію.

ВР за весь час альянсу з AAR заробила $19 мільярдів на дивідендах ТНК-BP.

Як повідомляв УНІАН, у квітні ТНК-ВР на тлі зупинки Лисичанського НПЗ («ЛИНИК», Луганська обл.) оголосила про проведення радикальної реструктуризації основної управлінської моделі, представленої в Україні.

Українські експерти висловили думку, що погана ефективність українського бізнесу ТНК-ВР і, зокрема, Лисичанського НПЗ є наслідком низьких інвестицій у розвиток підприємства, незважаючи на дуже сприятливі умови, на яких завод був приватизований в 2000 році і працював аж до 2005 року.

Чистий консолідований збиток ТНК-BP в Україні у 2011 році скоротився до 23 млн. доларів з 68 млн. доларів у 2010 році.

Довідка УНІАН. Бізнес групи ТНК-ВР в Україні представлений такими ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Комерс» – керівний центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; Приватне АТ «ЛИНИК» (Лисичанський НПЗ) – переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів; СП ТОВ «Кершер» – роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій, управління автозаправними комплексами (АЗК).

Група ТНК-ВР входить до десятки найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти. Компанія була утворена у 2003 році внаслідок злиття нафтових і газових активів компанії ВР у Росії і нафтогазових активів консорціуму Альфа, Аксесс/Ренова (ААR).

***

Вибухи у Дніпропетровську не пов'язані з Євро-2012 – голова СБУ

Вибухи в Дніпропетровську 27 квітня не були пов'язані з майбутнім в Україні Чемпіонатом Європи з футболу.Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Дніпропетровську заявив голова СБУ Ігор Калінін.

«Гроші були єдиною вимогою зловмисників. Це було домислом деяких ЗМІ, що пов'язують вибухи в Дніпропетровську з майбутнім чемпіонатом. Жодних даних про зв'язок цих вибухів з Євро-2012 немає», - наголосив І.Калінін.

Глава СБУ також повідомив, що підозрювані в терактах виготовляли вибухові пристрої з простих органічних сполук напередодні вибухів або безпосередньо перед ними за 10-15 хвилин.

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко повідомив журналістам, що один із затриманих має стосунок до наукової діяльності. Також слідство встановило, що затримані активно цікавилися в Інтернеті способами виготовлення вибухівки.

В.Захарченко також зазначив, що поки що у Дніпропетровську не знімається посилений режим охорони громадського порядку. Разом з тим міністр заявив, що жителі Дніпропетровська можуть відчувати себе в безпеці.

За його словами, «у нас є ряд нерозкритих злочинів з використанням вибухівки, і ми проводитимемо щодо них слідство в такому ж посиленому режимі, як розкриття терактів у Дніпропетровську».

У свою чергу генеральний прокурор України Віктор Пшонка вибачився перед жителями Дніпропетровська за події, які відбулися 27 квітня. За його словами, правоохоронні органи потім змушені були посилити заходи безпеки, щоб надалі зловмисники не організували нових вибухів.

Також, за словами В.Пшонки, силовики наполягають на підвищенні відповідальності за тероризм. Генпрокурор зазначив, що до Верховної Ради передано пакет документів з цих питань, і висловив упевненість, що ВР підтримає ініціативи правоохоронних органів і РНБО щодо посилення відповідальності в боротьбі з тероризмом.

В.Пшонка також повідомив, що слідство в обов'язковому порядку встановлюватиме наявність чи відсутність політичних мотивів при здійсненні терактів у Дніпропетровську 27 квітня.

«Слідство ретельно з'ясовуватиме наявність або відсутність політичних мотивів здійснення терактів у Дніпропетровську затриманими підозрюваними», - сказав генпрокурор.

За його словами, до затриманих вже допущено адвокатів, допити проводяться в рамках Кримінально-процесуального кодексу.

В.Пшонка також заявив, що злочин розкрито спільними зусиллями правоохоронних органів.

Разом з тим генпрокурор, зіславшись на таємницю слідства, зазначив, що «не на всі запитання журналістів ми сьогодні можемо відповісти».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 червня, генеральний прокурор України В.Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у здійсненні терактів у Дніпропетровську 27 квітня. Тоді в центрі Дніпропетровська прогриміли 4 вибухи, в результаті яких постраждала 31 людина, зокрема 10 дітей.

***

Кармазін: на Кіпр щороку виводиться понад 90% українського капіталу

Народний депутат України від НУ-НС Юрій Кармазін вніс на розгляд Верховної Ради проект закону “Про денонсацію Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна від 29 жовтня 1982 року”.Про це повідомляється на офіційному сайті ВР.

Як йдеться у пояснювальній записці до даного законопроекту, згідно з положеннями цієї угоди від оподаткування звільняються будь-які доходи, що виникають на території України або Кіпру, в тому числі дивіденди, проценти, роялті, доходи від відчуження майна тощо, які перераховуються з однієї країни в іншу, за винятком деяких випадків оподаткування фізичних осіб та доходів постійних представництв.

На думку автора законопроекту, угодою створено сприятливі можливості для резидентів України цілком легально без будь-якого оподаткування виводити за кордон значні суми коштів, а також положення угоди використовуються багатьма нашими підприємствами для створення різних схем з мінімізації податкових зобов’язань.

В пояснювальній записці зазначено, що “понад 90% українського капіталу стабільно щороку виводиться на Кіпр”. “Ці суми складають мільярди доларів. Це ті суми, які втрачаються державним бюджетом”, - зазначив автор ініційованого законопроекту, додавши, що “фактично на сьогоднішній час це не угода про уникнення від подвійного оподаткування, а угода про уникнення від оподаткування”.

В записці зазначається, що “варто враховувати, що уже протягом тривалого часу ведуться переговори з очільниками Республіки Кіпр щодо укладення нової угоди, проте згоди досі не досягнуто”.

***

Moody's прогнозує зниження темпів зростання ВВП України

Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує в 2012 році зниження темпів зростання валового внутрішнього продукту України до 2,5-3,0% з 5,2% в 2011 році, у зв'язку з чим зберігає негативний прогноз розвитку банківської системи України, говориться в повідомленні агентства.

На думку Moody's, проблеми в світовій економіці призвели до зниження попиту на український експорт, включаючи металургійну продукцію, що, у свою чергу, призвело до уповільнення темпів економічного зростання країни.

Слабке економічне зростання, прогнозує рейтингове агентство, стримуватиме збільшення кредитоспроможності українських банків упродовж найближчих 12-18 місяців.

На розвиток банківської системи також негативно впливатиме вантаж прострочених кредитів і недостатня доступність фінансових ресурсів.

Moody's вважає, що українські банки найближчим часом мають вирішити кілька важливих проблем, включаючи відплив корпоративних депозитів і підвищення ставок за депозитами населення, що спричиняє зниження банківської маржі.

Агентство при цьому прогнозує зниження частки «проблемних» кредитів до 35% до кінця 2012 року із близько 40% наприкінці 2011 року.

***

Азаров доручить АМК перевірити обґрунтованість підвищення вартості послуг мобільного зв'язку

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручить Антимонопольному комітету перевірити обґрунтованість підвищення операторами мобільного зв'язку тарифів на надання послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

«Я обов'язково дам доручення Антимонопольному комітету провести перевірку операторів стільникового зв'язку і доповісти уряду», - написав на своїй сторінці М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, «МТС Україна» з 1 червня збільшує тарифи на внутрішньомережеві і міжмережеві (іншим операторам) дзвінки понад пакетні хвилини в тарифних планах «Супер МТС», «Max Energy» і «Народний».

У лютому-березні оператор мобільного зв'язку «Київстар» підвищив вартість SMS на 28% і MMS - на 33%, у квітні-травні п.р. компанією було підвищено абонплату на 25-33% у тарифних пакетах «Щасливий» і «Бомба», запроваджено щоденну абонплату в деяких тарифах Djuice та ін.

У березні 2012 р. оператор мобільного зв'язку «Астеліт» (ТМ life:)) підвищив на 20% вартість SMS і MMS, розмір обов'язкового поповнення з 35 до 40 грн (на 25 днів), а також щоденну плату за деякі послуги і тарифи на 40-70%.

***

Українська ракета-носій «Зеніт-3SL» успішно вивела на орбіту американський супутник

Сьогодні, 1 червня 2012 року, о 8 год 23 хв за київським часом з плавучої платформи «Odyssey» в Тихому океані в рамках проекту «Морський старт» успішно стартувала ракета-носій «Зеніт-3SL», яка вивела на геостаціонарну орбіту американський космічний апарат «Intelsat 19» масою 5536 кг, повідомляє прес-служба Державного космічного агентства України.

У повідомленні зазначається, що ракета-носій «Зеніт» розроблена державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне» і виготовлена державним підприємством «Виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод» у кооперації з російськими та українськими підприємствами.

Супутник «Intelsat-19» створений американською компанією Space Systems Loral на замовлення глобального супутникового оператора Intelsat. Космічний апарат призначений для забезпечення високоякісного мовлення в Австралії, а також поширення міжнародної відеоінформації через Азію і Тихий океан у західну частину США.

Зазначений пуск став тридцять другим пуском ракети космічного призначення «Зеніт-3SL» в рамках програми «Морський старт».

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН