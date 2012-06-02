Олланд і Путін упевнені, що місце Тимошенко «не у в'язниці»

Президент Франції Франсуа Олланд і Президент Росії Володимир Путін упевнені, що місце екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко «не у в'язниці».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це заявив Ф.Олланд на спільній прес-конференції з Президентом РФ у Парижі.

«Так, ми говорили про ситуацію в Україні, про пані Тимошенко, і ми дійшли одного висновку: її місце не у в'язниці. І, як сказав Президент Путін, її посадили за підписання контракту з Росією», - сказав Ф.Олланд.

При цьому він зазначив, що проти спортивних бойкотів, а Франція хоче виступити на чемпіонаті та добитися успіху.

«Але я сказав своїм членам уряду, що не час відправлятися до України на чемпіонат», - сказав він.

У свою чергу, В.Путін повідомив, що позиції сторін у справі Ю.Тимошенко достатньо близькі. «Я, правда, не вважаю, що потрібно бойкотувати з політичних міркувань які б то не було спортивні змагання. Я категоричний супротивник змішувати в одну купу і спорт, і політику. Це, до речі кажучи, суперечить й ідеалам олімпізму сьогоднішнього дня», - сказав В.Путін.

«Що стосується пані Тимошенко, її засудження, то позиція Росії та моя – відомі. Пані Тимошенко засуджена за підписання газових контрактів із Російською Федерацією. Наші юристи перед підписанням цих контрактів ретельно аналізували і російське, і міжнародне, і українське законодавство», - наголосив він.

Він запевнив, що РФ ніколи не підписує контрактів, які суперечать законам країни контрагента, в даному випадку – України.

«І ми вже публічно про це говорили. Більш того, ми публічно також запропонували перевезти пані Тимошенко до Росії, якщо знадобиться, для лікування як мінімум», - сказав він.

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