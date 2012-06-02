1 червня 2012 року Леонід Черновецький написав заяву про відставку з поста Київського міського голови.

Про це повідомляється на персональному сайті Л.Черновецького.

«Це рішення повністю зважене. Воно було прийняте мною для того, щоб уникнути будь-яких політичних інсинуацій і використання різними політичними силами ситуації з призначенням наступних виборів Київського міського голови і трактування терміну моїх повноважень», - заявив Л.Черновецький.

Він також подякував Київській громаді за надану йому довіру і підтримку на виборах мера Києва в 2006 і 2008 роках і побажав своєму наступнику успіхів у роботі та підтримки киян на цій відповідальній посаді.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко заявив, що Верховна Рада має призначити вибори Київського міського голови, оскільки 3 червня завершується термін повноважень діючого мера столиці Л.Черновецького.

Він повідомив, що народні депутати України М.Томенко, Володимир Яворівський і Юрій Одарченко зареєстрували в парламенті проект постанови «Про призначення чергових виборів Київського міського голови і позачергових виборів депутатів Київської міської ради».

Цим проектом пропонується призначити чергові вибори Київського міського голови і позачергові вибори депутатів Київської міської ради на неділю, що слідує після завершення 60-денного терміну з дня набуття чинності цієї постанови, і провести їх у порядку, визначеному Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів».

Обгрунтовувавши необхідність прийняття постанови, її автори нагадують, що нинішній Київський міський голова був обраний на 4 роки і термін його повноважень завершується 3 червня 2012 року. Разом з тим, термін повноважень Київської міської ради є недостатньо визначеним: за Конституцією, що діяла в 2008 році (коли відбувалися вибори), її було обрано на 5 років, проте, як відомо, Конституційний Суд визнав відповідні положення неконституційними, повернувши 4-річний термін обрання.