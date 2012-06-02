Анонс на 5 червня

* Відбудеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров відвідає реконструйовану транспортну розв'язку на мосту Патона в Києві.

* Прес-конференція на тему: "Чи вистачить коштів у бюджеті на виплату боргів Ощадбанку СРСР?". У роботі візьмуть участь народні депутати - представник фракції Компартії України Алла Александровська, представник фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій Павловський та представник фракції Партії регіонів Олександр Стоян.

* Круглий стіл на тему: "Фінансова стабільність в Україні: основні виклики другого півріччя". Організатор - ГО "Ліга фінансового розвитку" за підтримки проекту USAID "Розвиток фінансового сектору" FINREP і тижневика "Дзеркало тижня. Україна". Запрошені: Юрій Колобов, міністр фінансів України; Петро Порошенко, міністр економічного розвитку і торгівлі України; Олена Щербакова, директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ; Макс Альєр, постійний представник МВФ в Україні; Андре Куусвек, директор представництва ЄБРР в Україні; Маріус Вісмантас, координатор проектів Світового банку у фінансовому та приватному секторі України, Білорусі та Молдови; Володимир Лавренчук, голова правління АТ "Райффайзен Банк Аваль"; Сергій Подрєзов, голова правління АТ "Ощадбанк" та ін.

* Прес-конференція, присвячена результатам роботи Київської обласної митниці після вступу в силу нового Митного кодексу України та напередодні проведення чемпіонату з футболу ЄВРО-2012.

* Відбудеться засідання Клубу житлової політики на тему: "Ефективна модель управління багатоквартирними будинками як основа для модернізації ЖКГ". Учасники: Анатолій Близнюк, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Ігор Лисов, заст.голови комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства та регіональної політики; Михайло Бродський, голова Держслужби України з питань регуляторної політики та підтримки підприємництва; Катерина Чижик, заст.голови Національної ради зі створення та забезпечення функціонування ОСББ; Микола Саєвич, заступник міського голови м.Івано-Франківськ та ін.

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