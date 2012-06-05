ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 5 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Мінус один: чи покине Казахстан склад постачальників причорноморського зерна?» пише: Казахстан робить ставку на експорт зерна до Ірану і будує інфраструктуру для забезпечення експорту в цьому напрямку. В результаті конкуренція в Причорноморському регіоні, представленому Росією, Україною і Казахстаном, може зменшитися на третину.

http://delo.ua/business/minus-odin-pokinet-li-kazahstan-sostav-postavschikov-prichernomors-178773/

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Газета "Сьогодні" в публікації «Угоди по Чорноморському флоту можуть переглянути» пише: У Раді з’явилася ще одна точка протистояння — Харківські угоди щодо газу і флоту. Ще взимку парламент прийняв закон, який забороняє нардепам вносити пропозиції про розірвання міжнародних угод, залишаючи таке право тільки за президентом і Кабміном. Проте минулого тижня Конституційний суд повернув це право депутатам. І тут же з'явився законопроект про скасування угод, підписаних у квітні 2010-го Віктором Януковичем і Дмитром Медведєвим, — вніс його б’ютівець Володимир Яворівський.

http://www.segodnya.ua/news/14387967.html

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Сайт «УНІАН-Економіка» в публікації «Азаров «прикрутив» газові переговори і "увімкнув" атомні...» пише: Заявивши про готовність росіян повернутися до розгляду українських аргументів у газових переговорах, Азаров тільки загострив ситуацію. Свідомо чи несвідомо? І чи вдасться таким чином "просунути" співпрацю з РФ в іншій енергосфері - атомній?..

http://economics.unian.net/ukr/detail/129630

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Також сайт «УНІАН-Економіка» у публікації «Україна і Туркменістан спробують удвох боротися за доступ до російської ГТС» пише: Президент Туркменістану на саміті глав урядів СНД заявив про недостатнє використання транзитного потенціалу в енергоспівпраці. Вочевидь, перш за все малася на увазі Росія, яка не пускає туркменський газ через свою територію до України. Не виключено, що Київ і Ашгабат об'єднають зусилля, щоб отримати доступ до російської ГТС.

http://economics.unian.net/ukr/detail/129564

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Чорна смуга для рубля може закінчитися» пише: Курс рубля вчора продовжив падіння і наблизився до межі встановленого ЦБ коридору, але потім — несподівано і без видимих зусиль регулятора — повернувся на колишній рівень. Учасники ринку вважають, що рубль упав невиправдано низько, але не впевнені, чи було вчорашнє зміцнення «відскоком дохлої кішки», чи кішка, вдарившись об землю, ожила.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1817529/valyutnyj_kulbit

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Видання «Известия» в публікації «Вбивцю глави холдингу «8 Березня» видав автомобіль» пише: Оперативники затримали одного з двох підозрюваних кілерів, які розправилися з бізнесменом Михайлом Кравченком.

http://www.izvestia.ru/news/526543

(УНІАН)