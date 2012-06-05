Порошенко: текст угоди про створення ЗВТ з ЄС майже готовий

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко наголошує, що Україна та Європейський Союз майже завершили узгодження тексту угоди про створення зони вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на круглому столі в Інституті Горшеніна.

За словами П.Порошенка, на сьогоднішній день уповноважений представник уряду Валерій П'ятницький завершує переговори з Європейським Союзом щодо створення ЗВТ.

''Завтра він привозить передостанній блок тексту угоди про створення ЗВТ'', - наголосив міністр.

При цьому він наголосив, що в цьому тексті немає надзвичайно жорстких умов для України.

Як повідомляв УНІАН, під час 15-го саміту Україна-ЄС, який відбувся у грудні 2011 року, лідери України та Європейського Союзу оголосили про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію, метою якої є перехід до політичної асоціації та економічної інтеграції між Україною та ЄС.

30 березня глави делегацій України та Європейського Союзу парафували Угоду про асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі.

При цьому зазначалося, що окремі моменти угоди в частині створення ЗВТ ще будуть уточнюватися і юридично узгоджуватися впродовж кількох місяців.