Янукович називає пріоритетом вступ у ЄС, проте придивляється до Митного союзу

Стамбул. Україна не відступає від пріоритету вступу до Європейського Союзу, проте придивляється до діяльності таких об'єднань, як Митний союз і Євразійський союз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор Янукович сьогодні на пленарній сесії "Майбутнє європейської інтеграції" на регіональному саміті Світового економічного форуму у Стамбулі.

"Ми не змінюємо своїх пріоритетів. Ми придивляємося. Ми сьогодні маємо програму, над якою ми працюємо. Я маю на увазі програму європейської інтеграції, і ми виконуємо цю програму для того, щоб виконати всі наші зобов'язання перед Радою Європи", - сказав В.Янукович.

Кажучи, зокрема, про обсяги товарообороту України і ЄС, В.Янукович відзначив, що рівень цього товарообігу становить 26%, а з Росією - 29%. "Проте наше стратегічне рішення було ухвалене, і моє, і моєї політичної сили, в якій я перебував майже 15 років, - це програма, в основі якої лежав вступ України до ЄС, тобто євроінтеграція", - підкреслив Президент.

В.Янукович відзначив, що Україна зараз дуже уважно вивчає ситуацію навколо такого економічного об'єднання, як Митний союз, який існує лише рік, "і сьогодні ще важко сказати, яка там буде ситуація".

Він також заявив, що Україна, насамперед, має бути надійним мостом між Європою і Росією і не створювати проблем. "Україна, перш за все, має бути надійним мостом між Європою і Росією. Ми не повинні створювати проблем. Навпаки, ми маємо створювати умови і для руху товарів, і для фінансів. Україна – економічно розвинена країна. Вона вигідна і Європі, і Росії", - підкреслив В.Янукович.

Кажучи про дискусію, яка триває останні 20 років на тему, де перебуває Україна, він відзначив, що на політичній карті Україна знаходиться в Європі: "Коли ми говоримо про місце України на політичній карті – Україна знаходиться в Європі".

Щодо питання обстоювання Україною своїх національних інтересів Президент відзначив, що зараз думає над тим, яким чином будувати відносини, зокрема, з Митним союзом.

"Товарооборот, який перевищує 30%, змушує нас бути дуже прагматичними", - підкреслив В.Янукович.