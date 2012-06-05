ВР ухвалила закон про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Верховна Рада ухвалила Закон «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 259 з 268 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Адам Мартинюк заявив, що в даному випадку не ухвалюються жодні норми щодо скасування соціальних пільг, а закон ухвалюється лише в частині виконання судових рішень.

Відповідно до закону, держава гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за яким є: державний орган; державні підприємство, установа, організація (далі - державне підприємство); юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до законодавства (далі - юридична особа).

Примусова реалізація майна юридичних осіб - відчуження об’єктів нерухомого майна та інших основних засобів виробництва, з використанням яких юридичні особи провадять виробничу діяльність, а також акцій (часток, паїв), що належать державі та передані до їхнього статутного фонду.

Дія закону не поширюється на рішення суду, стягувачем за якими є державний орган, державне підприємство, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація, що належать до комунальної власності.

Законом визначено особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного органу.

Виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган, здійснюється Державною казначейською службою України в межах відповідних бюджетних призначень шляхом списання коштів з рахунків такого державного органу, а в разі відсутності у зазначеного державного органу відповідних призначень - за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

Стягувач за рішенням суду про стягнення коштів з державного органу звертається до Державної казначейської служби України у строки, встановлені Законом “Про виконавче провадження”, із заявою про виконання рішення суду.

Перерахування коштів стягувачу здійснюється у тримісячний строк з дня надходження до Державної казначейської служби України необхідних для цього документів і відомостей.

Законом визначено особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи.

У разі, якщо рішення суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи не виконано протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, його виконання здійснюється за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

Державне підприємство або юридична особа, які визнані боржниками за рішеннями суду, зобов’язані протягом 10 днів з дня перерахування коштів відкрити рахунки в органах Державної казначейської служби України і проводити розрахунки виключно з цих рахунків. Ці положення не поширюються на банки, 100% або частка статутного капіталу яких належить державі.

У разі, якщо Державна казначейська служба України протягом трьох місяців не перерахувала кошти за рішенням суду про стягнення коштів, крім випадку, зазначеного в частині 4 статті 4 цього закону, стягувачу виплачується компенсація в розмірі 3% річних від несплаченої суми за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

У разі встановлення в діях посадової, службової особи державного органу складу злочину за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили, державні органи в установленому законодавством порядку реалізують право зворотної вимоги (регресу) до такої особи щодо відшкодування збитків, завданих державному бюджету, у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інше не встановлено законодавством.

У разі встановлення в діях службової особи державного підприємства або юридичної особи складу злочину за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили, органи прокуратури за поданням органу Державної казначейської служби України звертаються в інтересах держави до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих державному бюджету.

Законом визначено особливості виконання рішень суду про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна.

Закон набирає чинності з дня набрання чинності законом щодо оптимізації розміру державних соціальних гарантій з урахуванням доходів державного бюджету України, але не раніше 1 січня 2013 року.