Анонс на 6 червня

* Круглий стіл на тему: «Удосконалення законодавства України у сфері державного експортного контролю».

* Під головуванням прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання Уряду планується проведення брифінгів за участю міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка, голови Державної інспекції по захисту прав споживачів Сергія Орєхова.

* Прес-конференція на тему: «Київ один із лідерів в рейтингу забрудненості великих міст Європи». Учасники: Ігор Лисов, заступник голови комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування, ЖКГ та регіональної політики, Олександр Возний, начальник Держуправління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві; Світлана Берзіна, президент ВГЕО "Жива планета".

* Прес-конференція на тему: "Реальний стан економіки і банківської сфери. Економічні наслідки ЄВРО-2012". Питання: Боргова криза в Європі і її вплив на економіку і банківську галузь України; чи загрожує Україні девальвація гривні? Як вплине Євро-2012 на українську економіку і стабільність гривні? В роботі візьме участь Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків, віце-президент Центрально-Євразійської банківської федерації.

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Нам соромно перед європейцями за корупцію" з метою залучення уваги громадськості до проблем благоустрою м. Києва, а також до ситуації порушення прав малого бізнесу, зокрема роботи більшої частини господарських і продовольчих магазинів, з боку виконавчих органів влади м. Києва. Організатори прес-конференції - Громадська організація "Правозахист". Розглядатимуться також питання: Європейська столиця, якою вона має бути? Проблема відсутності комплексної план-схеми розміщення «магазинів біля будинку»; Реакція влади. Чи стане Київ справді європейським? та ін. Учасники: Геннадій Черевко, член громадської колегії Держкомпідприємництва України, голова ГО «Правозахист»; Лаліта Кортозія, правозахисник, експерт в сфері малого та середнього торгового бізнесу, голова ГО «Трудова Співдружність». Запрошені юристи експерти, представники КМДА (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067-403-89-79.

* Книгарня «Є» та журнал «Український тиждень» проведуть зустріч з Едвардом Чоу на тему: «Перспективи енергетичної незалежності України: як наздогнати потяг». Едвард Чау - старший науковий співробітник програми з енергетики та національної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. Працював в Азії, Південній Америці, Європі, в колишніх радянських республіках. Його спеціалізація - інвестиції в нафтову та газову промисловість на ринках, що розвиваються.

* Відбудеться брифінг за підсумками Ради директорів Конфедерації будівельників України. Питання: стан реалізації ініціатив Президента України щодо збільшення будівництва доступного житла. Нова нормативна база роботи програми «Доступне житло»; звернення Конфедерації до Генпрокурора України про грубі порушення містобудівного законодавства України органами місцевого самоврядування та ін. Учасники: голова Ради директорів Л.Парцхаладзе; заступник голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики І.Лисов; народний депутат України М.Полянчич, голова правління ВАТ «ДБК-4» Шилюк; засновник ТОВ «Проектно-будівельний комплекс» Л.Борисова; президент ТОВ «СКФ« Граніт »В.Видернко та ін.

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