ТОП-10 (5 червня)

«Газпром» може дати Україні 2 млрд дол. авансу для заповнення ПСГ

Україна погасить половину кредиту ВТБ, другу пролонговано до 2014 року

ВР ухвалила у першому читанні законопроект Колесніченка-Ківалова про засади мовної політики

Митні та прикордонні служби почали працювати в режимі Євро-2012

Сорос вважає, що Євросоюз має три місяці на порятунок євро

У вівторок обвал на українському фондовому ринку продовжився

Кабмін подав до ВР законопроект про податок на багатство

Мінфін у вівторок не отримав жодної заявки на купівлю ОВДП

Україна планує брати участь в консорціумі з будівництва Трансанатолійського газопроводу

Законопроект про скасування пільг чорнобильцям та афганцям відправили на повторне друге читання

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«Газпром» може дати Україні 2 млрд дол. авансу для заповнення ПСГ

Компанія «Газпром» найближчими днями може оформити аванс за транзит газу через Україну в сумі 2 млрд дол., щоб на ці гроші НАК «Нафтогаз України» закачав у свої підземні сховища газ і зміг забезпечити його безперебійні поставки до Європи.

Про це заявив голова російського газового холдингу Олексій Міллер у Куала-Лумпур, передає РІА «Новости».

«У нас є розуміння, що у «Нафтогазу» мають з'явитися фінансові ресурси для закачування газу в ПСГ. Таке рішення може бути знайдене, ми могли б проавансувати «Нафтогазу України» те, що ми повинні заплатити за транзит - приблизно 2 мільярди доларів, щоб вони використали їх на закачування належних обсягів газу в ПСГ. Є розуміння, що ми найближчими днями таку домовленість оформимо», - сказав О.Міллер.

Він висловив надію, що після надання авансу питання про закачування необхідних обсягів газу в українські ПСГ буде вичерпано.

Проте, за словами О.Міллера, поки що не зрозуміло, яка саме кількість газу для цього необхідна. "Скільки газу вони вже закачали? І якими темпами вони могли б закачувати газ на ці гроші, потрібно зрозуміти", - сказав О.Міллер.

Він відзначив, що "Газпром" не володіє даними про те, які обсяги газу Україна використовує для своєї економіки, а які спрямовує в ПСГ.

При цьому голова "Газпрому" зазначив, що жодних поступок щодо ціни і контрактних обсягів для закачування газу в ПСГ компанія надавати не буде.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, Україна в січні-березні 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації в 2,1 разу, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 8,547 млрд куб. м. У грошовому вираженні в січні-березні ц.р. Україна скоротила імпорт газу з Російської Федерації на 24,2%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 3,573 млрд дол.

За даними Держстату, в І кварталі 2012 року Україна імпортувала природний газ лише з Російської Федерації.

Українська сторона неодноразово заявляла про намір скоротити закупівлі газу в РФ цього року до 27 млрд куб. м із передбачених контрактом 52 млрд куб. м.

31 травня О.Міллер заявив, що недостатній темп закачування газу в українські сховища ставить під загрозу стабільне забезпечення Європи газом майбутньої зими.

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Україна погасить половину кредиту ВТБ, другу пролонговано до 2014 року

Україна погасить половину кредиту ВТБ на загальну суму 2 млрд дол., другу половину пролонговано до 2014 року.

Відповідний договір було підписано між VTB Capital plc і Україною 31 травня 2012 року, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«31 травня 2012 року міністр фінансів України, діючи відповідно до доручення Кабінету міністрів України, підписав договір між VTB Capital plc і Україною, в результаті якого частину позики у розмірі 1 млрд дол. (а також всі нараховані відсотки на повну суму позики) Україна виплатить 6 червня 2012 року. Решту частини позики у розмірі 1 млрд дол. буде погашено 4 червня 2014 року», - зазначається у повідомленні.

Деталі домовленості не уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, домовленість щодо цього кредиту, термін погашення якого настає у червні п.р., було досягнуто під час візиту до Києва голови правління ВТБ Андрія Костіна.

А.Костін провів зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем, головою Національного банку України Сергієм Арбузовим і міністром фінансів Юрієм Колобовим.

23 травня міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко сказав, що Кабмін вирішив випустити ОВДП на 1 мільярд доларів для погашення кредиту ВТБ.

Довідка УНІАН. Україна одержала від російського «Внешторгбанку» кредит на 6 місяців у розмірі 2 млрд дол. для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних. За умовами його надання, кредит продовжувався тричі на термін 6 місяців.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров у листопаді 2011 року заявляв, що починається процес переоформлення кредиту ВТБ у довгостроковий кредит під облігації українського уряду.

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ВР ухвалила у першому читанні законопроект Колесніченка-Ківалова про засади мовної політики

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про засади державної мовної політики, ініціаторами якого є народні депутати від Партії регіонів Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 234 із 248 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

«За» проголосували 187 народних депутатів від Партії регіонів, двоє членів фракції НУ-НС, 25 членів фракції КПУ, двоє - від Народної парті, шестеро членів групи «Реформи заради майбутнього» і 12 позафракційних депутатів.

Решта 4 мовних законопроекти були зняті з розгляду шляхом голосування.

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Митні та прикордонні служби почали працювати в режимі Євро-2012

Сьогодні, 5 червня з 08.00 у міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення, розташованих на ділянці кордону в Львівській області, українські та польські прикордонні і митні служби почали здійснювати контроль в межах проведення Євро-2012.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці.

Контроль здійснюється на базі існуючої інфраструктури пунктів пропуску (на території Республіки Польщі). На всіх смугах легкового руху в обох напрямах (в'їзд/виїзд) у безперервний спосіб – в одному місці. Такий спосіб контролю має на меті підвищення рівня виконання службових обов'язків працівниками всіх служб, максимальне скорочення часу та спрощення формальностей.

В межах Львівської області є чотири пукти пропуску: «Рава-Руська – Гребенне», «Краковець – Корчова», «Шегині – Медика» та «Угинів - Долгобичув».

Як зазначають на митниці, триватиме спільний контроль до 4 липня 2012 року.

Окрім цього, митники наголошують, що напередодні було проведені тренінги з такого виду контролю. Під час них працівники ознайомлювались з місцем оформлення, інфраструктурою пунктів пропуску, технічними та іншими засобами. За результатами попередніх навчань час контрольних процедур значно скоротився.

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Сорос вважає, що Євросоюз має три місяці на порятунок євро

Великий інвестор і фінансист, мільярдер Джордж Сорос попередив лідерів країн Євросоюзу, що у них є "вікно у три місяці", щоб врятувати єдину європейську валюту.Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, про це Дж.Сорос заявив на конференції в Італії.

За три місяці, як вважає інвестор, має відбутися низка змін, що й визначать долю євро. Дж.Сорос вважає, що Греція, яка намагається подолати боргову кризу, в результаті сформує уряд, націлений на виконання тих умов, під які Афінам була видана антикризова фінансова допомога.

А ось економіка Німеччини, за прогнозами фінансиста, почне здавати позиції вже до осені. У зв’язук з цим канцлеру країни Ангелі Меркель буде набагато складніше отримати підтримку населення, щоб продовжувати надавати допомогу країнам ЄС, які опинились у борговій кризі.

Дж.Сорос впевнений, що європейські лідери не розуміють "природу нинішньої кризи", а тому обирають невідповідні засоби для боротьби з ним. Вони сконцентрували свою увагу на розмірі боргів, але криза більше пов'язана з проблемами у банківській системі і питаннями конкуренції, вважає інвестор.

Без проведення курсу, спрямованого на економічне зростання, уряди не зможуть продовжувати виплачувати борги, вважає Дж.Сорос. За його словами, час для порятунку євро минає.

"Пік кризи припаде, скоріше за все, на осінь. До цього часу економіка Німеччини також ослабне, і канцлеру Ангелі Меркель буде набагато складніше, ніж тепер, переконати своїх співгромадян у тому, що їхня країна повинна взяти на себе якісь додаткові зобов'язання з порятунку євро ", - упевнений Дж.Сорос.

Говорячи про "вікно у три місяці", фінансист мав на увазі той час, який залишається до осені, коли, за його прогнозами, криза досягне свого піку.

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У вівторок обвал на українському фондовому ринку продовжився

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 5 червня, знизився на 4,75% - до 932,22 пункту, повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 97,5 млн грн, з них на фондовому ринку - 33 млн грн, на терміновому ринку - 64,5 млн грн.

Лідерами зниження на Українській біржі стали акції «Мотор Січі» (-8,26%), «Центренерго» (-7,71%), «Донбасенерго» (-6,52%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 5 червня знизився на 3,09% - до 387,18 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 653,7 млн грн, при цьому на державні облігації довелося 436,8 млн грн, на облігації підприємств - 204 млн грн, на акції -11,8 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками попередньої сесії - в п'ятницю, 1 червня - падіння індексу Української біржі склало більше 5%.

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Кабмін подав до ВР законопроект про податок на багатство

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування багатства та предметів розкоші», згідно з яким пропонується оподатковувати квартири загальною площею понад 200 кв. м за ставкою 2% мінімальної зарплати за 1 кв. м (розмір мінімальної заробітної плати на сьогодні становить 1094 грн).

Текст законопроекту оприлюднено на офіційному сайті Верховної Ради (№10558 від 5 червня 2012 року).

Згідно з документом, така ставка податку передбачена також для наступних видів нерухомості: дачний або садовий будинок, котедж або житловий будинок садибного типу, загальна площа якого перевищує 500 кв. м; об'єкти житлової нерухомості, які знаходяться у власності одного платника податків, загальна площа яких перевищує 600 кв. м.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, податкові зобов'язання за ці об'єкти фізособи-власники визначатимуть у річній декларації про майновий стан і доходи.

Об'єктами оподаткування, при придбанні яких податок сплачуватиметься один раз, визначаються: легкові автомобілі з об'ємом циліндрів двигуна більше 3990 куб. см (крім тих, що використовувалися), мотоцикли з об'ємом циліндрів двигуна більше 995 куб. см (крім тих, що використовувалися), судна, оснащені стаціонарним або підвісним двигуном потужністю понад 75 кВт (крім тих, що використовувалися), літаки й вертольоти (крім тих, що використовувалися). Ці об'єкти оподаткування оподатковуватимуться за ставкою 40% від їх вартості під час придбання або ввезенні в Україну з урахуванням ПДВ.

За ставкою 10% від вартості оподатковуватимуться вироби з дорогоцінних металів і каміння, напівкоштовного каміння, обробленого і необробленого коштовного каміння, годинники, мобільні телефони вартістю понад 50 розмірів мінімальної зарплати (на сьогодні понад 54,7 тис. грн); зброя вартістю понад 20 розмірів мінімальної зарплати (на сьогодні понад 21,88 тис. грн); вироби з хутра вартістю понад 40 розмірів мінімальної зарплати (понад 43,76 тис. грн); предмети мистецтва, колекціонування й антикваріату вартістю понад 50 розмірів мінімальної заробітної плати.

Податок також стягуватиметься при придбанні або ввезенні в Україну.

Контроль за повнотою і своєчасністю сплати відповідних податків покладається, згідно із законопроектом, на органи Державної податкової служби.

Також документом передбачено введення заборони на тимчасове ввезення резидентами в Україну легкових автомобілів із об'ємом циліндра двигуна 3990 куб. см, мотоциклів із об'ємом 995 куб. см, суден потужністю понад 75 кВт, літаків і вертольотів, крім тих, що використовувалися.

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Мінфін у вівторок не отримав жодної заявки на купівлю ОВДП

Міністерство фінансів України на сьогоднішньому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) не отримало жодної заявки, йдеться в повідомленні міністерства.

На сьогоднішньому аукціоні до розміщення пропонувалися гривневі ОВДП з терміном обігу 1 і 2 роки, а також номіновані в доларах США ОВДП з терміном обігу 2 і 3 роки.

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні 31 травня Мінфін, також не отримали жодної заявки на покупку держоблігацій. До розміщення пропонувалися гривневі ОВДП з терміном обігу 1, 3, 5 і 7 років.

При цьому на аукціоні 29 Мінфін залучив від продажу ОВДП рекордні 4,33 млрд грн, в основному завдяки розміщенню держоблігацій, номінованих у валюті.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, в січні-квітні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики на 14,5 млрд грн, 614,1 млн дол. і 276,3 млн євро.

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Україна планує брати участь в консорціумі з будівництва Трансанатолійського газопроводу

Стамбул. Україна розраховує на участь в азербайджансько-турецькому консорціумі з будівництва Трансанатолійського газопроводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів у Стамбулі посол України в Туреччині Сергій Корсунський.

"На сьогодні у нас є абсолютна політична підтримка турецького уряду з тим, щоб Україна була учасником цього проекту", - сказав він.

Як відзначив посол, у червні планується підписання відповідної угоди між Туреччиною і Азербайджаном, після чого Україна розглядатиме механізми своєї участі в консорціумі.

"Ми могли б увійти до проекту нашим обладнанням, трубами, фахівцями, щоб прискорити будівництво газопроводу", - сказав С.Корсунський.

Він підкреслив, що Україна розглядає даний проект як одне з альтернативних джерел поставок газу до України.

Очікується, що трансанатолійський газопровід буде введено в експлуатацію в 2017-2018 рр.

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Законопроект про скасування пільг чорнобильцям та афганцям відправили на повторне друге читання

Верховна Рада відправила на повторне друге читання проект закону «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 234 із 270 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

(УНІАН: розгляд цього проекту закону в першому читанні восени минулого року призвів до масових акцій протесту чорнобильців, афганців та інших. Законопроектом передбачалося ліквідувати низку пільг цим категоріям громадян).

На сьогоднішньому засіданні головуючий перший заступник голови ВР Адам Мартинюк зазначив, що на голосування ставиться в другому читанні законопроект у тій частині, де йдеться про гарантії держави щодо виконання судових рішень і жодним чином не включаються пункти, які стосуються скасування соціальних пільг.

Під час того, як він намагався поставити дану пропозицію на голосування, у нього двічі була розмова по телефону з кимсь із високопосадовців.

В результаті ВР не підтримала пропозицію А.Мартинюка, щоб даний законопроект прийняти лише в частині про гарантії держави щодо виконання судових рішень.

За таку пропозицію проголосували лише 57 із 265 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Відтак даний законопроект був відправлений за рішенням парламенту на повторне друге читання.

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