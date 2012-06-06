ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 6 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «До чого призведе законопроект про регіональні мови» пише: Верховна Рада у бліц-режимі затвердила в першому читанні законопроект про регіональні мови. Між прихильниками підвищення статусу російської мови і захисниками української відбулися сутички на вулиці, де зібралося близько 5 тис. осіб...

http://delo.ua/ukraine/k-chemu-privedet-zakonoproekt-o-regionalnyh-jazykah-178880/

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Також «Діло» у публікації «Скільки заробляють в Києві консультанти SAP» пише: середня заробітна плата консультанта SAP в столиці становить 16 тис. грн. Фахівці зі стажем можуть розраховувати на дохід у 25 тис. грн.

http://delo.ua/education/skolko-zarabatyvajut-v-kieve-konsultanty-sap-178874/

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«Діло» у публікації «Заради фан-зони Євро-2012 на Хрещатику вирубали молоді дерева» пише: на центральній вулиці Києва, де розміщена офіційна фан-зона Євро-2012, вирубали 94 молодих дерева, більшість з яких - липи віком до 7 років...

http://delo.ua/ukraine/radi-fan-zony-evro-2012-na-kreschatike-vyrubili-molodye-derevja-178870/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Видобуток тікає», в якому пише: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та американська торгова палата звернулися до президента Віктора Януковича з проханням ветувати закон, згідно з яким плата за користування надрами збільшується в 14 разів. Його автори заявляють про необхідність встановлення соціальної справедливості. Однак потенційні доходи бюджету в разі реалізації інвестпроектів набагато вищі, заперечують експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/1952385

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Поляків цікавить все українське», в якому пише: іноземні банки ще не остаточно розчарувалися в українському ринку - на тлі масового відходу західних гравців з роздробу польська група Getin Holding має намір купити ще один заклад для розвитку цього напрямку. Експерти вважають, що це буде інвестицією на перспективу, оскільки рітейл в Україні продовжує залишатися досить ризикованим бізнесом, і невеликий банк можна купити навіть за половину його власного капіталу...

http://www.kommersant.ua/doc/1952282

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Газета «Сьогодні» у публікації «Українців зобов'яжуть реєструвати «недобудови» як майно» пише: уряд пропонує врегулювати процедуру реєстрації майнових прав на об'єкти незавершеного будівництва. Це дозволить захистити забудовників та інвесторів під час укладання договорів купівлі-продажу майнових прав, вважають юристи...

http://www.segodnya.ua/news/14388831.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Янукович шукає альтернативу «Газпрому»: всі варіанти» пише: як доставити паливо з Катару і Азербайджану - поки залишається питанням...

http://www.segodnya.ua/news/14388612.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Українська пшениця виходить на Чиказьку біржу» пише: українська пшениця з 6 червня виходить на Чиказьку біржу. Українське зерно отримає реальну ціну, а країна - посилить позиції на світовому ринку. Але про ефективність і перспективи новації можна буде говорити через півроку-рік...

http://economics.unian.net/ukr/detail/129781

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Відпустки дорожчають слідом за доларом» пише: напередодні сезону відпусток росіян, що бажають відпочити за кордоном, чекає неприємний сюрприз. Через падіння курсу рубля вартість путівок зросла на 5-20%...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1822326/ceny_poshli_za_dollarom

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Також «Ведомости» у публікації «Китайці готові вкласти в кавказькі курорти до $ 3 млрд» пишуть: китайські інвестори готові вкласти до $ 3 млрд в кавказькі проекти держкомпанії «Курорти Північного Кавказу». Натомість вони просять допомогти з девелоперськими проектами в Московському і Петербурзькому регіонах...

http://www.vedomosti.ru/realty/news/1822325/lyzhi_v_obmen_na_kino

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Видання «Известия» в публікації «ЦБ введе законодавчий нагляд за зарплатою банкірів» пише: регулятор отримає право зменшувати бонуси ТОП-менеджерів, готуються поправки до закону «Про банки»...

http://izvestia.ru/news/526640

(УНІАН)