Курс НБУ на 06.06.12

Офіційний курс НБУ на 06.06.12 100 USD США - 799.2500 (на 5 червня - 799.2500) 100 EUR - 993.3878 (на 5 червня - 984.8359) 10 RUR - 2.4074 (на 5 червня - 2.3690)

Офіційний курс НБУ на 06.06.12 100 USD США - 799.2500 (на 5 червня - 799.2500) 100 EUR - 993.3878 (на 5 червня - 984.8359) 10 RUR - 2.4074 (на 5 червня - 2.3690) Облікові курси банківських металів на 06.06.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 124083.56 (на 5 червня - 124083.56) 961 XAG 10 Срібло - 2188.35 (на 5 червня - 2188.35) 962 XPT 10 Платина - 111575.30 (на 5 червня - 111575.30) 964 XPD 10 Паладій - 48114.85 (на 5 червня - 48114.85)

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