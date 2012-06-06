Прем'єр-міністр Микола Азаров запевняє, що Україна повністю готова до початку Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Післязавтра матчем у Польщі розпочнеться одна з найбільших подій року – фінальна частина Чемпіонату Європи з футболу. В суботу відбудеться перший матч в Україні - це буде довгоочікуваний старт Євро-2012», - сказав М.Азаров.

Він ще раз наголосив, що спортивні змагання такого рівня вперше проводяться в Україні за роки незалежності, і привітав українців з цим святом.

М.Азаров підкреслив, що Україна виконала всі взяті на себе «настільки почесні, настільки складні зобов’язання».

Він відзначив, що Україна за два роки підготовки до чемпіонату під час роботи його уряду, незважаючи на складну фінансову кризу, не відмовилась від його проведення і зробила все для підготовки Євро-2012.

«В цілому підготовку до чемпіонату, без перебільшення, можна вважати великою організаційною та технічною перемогою українських фахівців. За два роки ми збудували стільки, скільки не будували 20 років до цього… І, до речі, витратили ми на підготовку в шість разів менше, ніж Польща, оскільки змушені були економити, де можна. Це наша відповідь на антиукраїнську кампанію, інспіровану внутрішніми і зовнішніми опонентами. Ласкаво просимо в Україну. Ми відкриті і зацікавлені, щоб світ оцінював нас об’єктивно. На власні очі переконайтесь, яка у нас країна, які у нас цінності, які сподівання, які можливості і які перспективи. Ми зробили все, щоб всі команди і кожен вболівальник отримали в Україні комфорт і безпеку. Ми зробили все необхідне, тепер справа за спортсменами», - наголосив М.Азаров.