Порошенко очікує підписання Угоди про асоціацію з ЄС після виборів до ВР

Міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко чекає підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, що включає створення зони вільної торгівлі, після проведення в Україні виборів до Верховної Ради восени цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Сто відсотків, що Угоду про асоціацію до виборів підписано не буде. Консенсусна позиція Європейського Союзу в тому, що проведення чесних і прозорих виборів є абсолютно необхідною умовою підписання Угоди про асоціацію. Сьогодні найбільш оптимістичні терміни - це відразу після виборів перейти до процедури підписання угоди. І я думаю, що це буде добрим викликом для того, щоб мобілізувати всі сили суспільства і виконати цей план», - сказав П.Порошенко.

При цьому міністр відзначив, що роботу над остаточним узгодженням тексту угоди про зону вільної торгівлі між України і ЄС планується завершити впродовж літа.

Як повідомляв УНІАН, під час 15-го саміту Україна-ЄС, який відбувся в грудні 2011 року, лідери України і Європейського Союзу оголосили про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію, метою якої є перехід до політичної асоціації та економічної інтеграції між Україною і ЄС.

30 березня голови делегацій України і Європейського Союзу парафували Угоду про асоціацію, що включає поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

При цьому наголошувалося, що окремі моменти Угоди в частині створення ЗВТ ще уточнюватимуться і юридично узгоджуватимуться впродовж кількох місяців.

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